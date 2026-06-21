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H'Hen Niê hóa nữ thần ánh sáng, làm vedette cho bộ sưu tập của nhà thiết kế Thảo Nguyễn

PV
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Sải bước với phong thái tự tin cùng thần thái đặc trưng, H'Hen Niê mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Sau thời gian vắng bóng để dành sự ưu tiên cho gia đình và hành trình làm mẹ, nhà thiết kế Thảo Nguyễn đã có màn trở lại đáng chú ý tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2026 với bộ sưu tập Golden Heart Veil.

Không lựa chọn những tuyên ngôn thời trang gai góc hay các cấu trúc mang tính thử nghiệm cực đoan, Thảo Nguyễn tiếp tục trung thành với thế mạnh đã làm nên dấu ấn của mình suốt hơn một thập kỷ qua: tôn vinh vẻ đẹp nữ tính bằng những thiết kế giàu cảm xúc và tính thủ công.

Nhà thiết kế Thảo Nguyễn với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nội tâm của người phụ nữ, Golden Heart Veil mở ra một không gian thị giác ngập tràn ánh sáng. Trên sàn runway, sắc vàng champagne trở thành gam màu chủ đạo, được xử lý trên nền voan cao cấp và organza xuyên sáng, tạo nên hiệu ứng mềm mại như những vệt nắng chuyển động.

Điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập là các chi tiết trái tim ánh vàng cùng pha lê đính kết thủ công xuất hiện trên nhiều thiết kế. Dưới ánh đèn sân khấu, những chi tiết này phản chiếu lấp lánh như các tia sáng nhỏ đang chuyển động theo từng bước chân người mẫu, góp phần làm nổi bật tinh thần mà nhà thiết kế muốn gửi gắm: vẻ đẹp đích thực luôn bắt đầu từ một trái tim bằng vàng.

Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Tata và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sải bước trên sàn diễn nhà thiết kế Thảo Nguyễn

Sàn diễn Golden Heart Veil trở nên nổi bật hơn khi quy tụ dàn mỹ nhân quen thuộc của showbiz Việt. Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Tata và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu lần lượt xuất hiện trong những thiết kế được nhà thiết kế Thảo Nguyễn lựa chọn riêng nhằm thể hiện các cung bậc khác nhau của người phụ nữ hiện đại. 

Khoảnh khắc nhận được nhiều tràng pháo tay nhất trong đêm diễn thuộc về màn xuất hiện của vedette H'Hen Niê. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bước ra sân khấu trong thiết kế kết màn được thực hiện công phu với những chi tiết ánh vàng và pha lê nổi bật.

H'Hen Niê nổi bật với vẻ đẹp lộng lẫy như nữ thần

Sải bước với phong thái tự tin cùng thần thái đặc trưng, H'Hen Niê mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà Thảo Nguyễn theo đuổi: mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và nhân ái trong tâm hồn. Sự xuất hiện của nàng hậu giúp thông điệp của bộ sưu tập được truyền tải rõ nét hơn, đồng thời tạo nên một điểm nhấn cảm xúc cho phần kết show.

Khép lại đêm diễn, Golden Heart Veil không chỉ để lại ấn tượng bởi những bộ trang phục lộng lẫy hay kỹ thuật thủ công tinh xảo. Điều đọng lại nhiều hơn chính là thông điệp về lòng nhân ái, sự tử tế và vẻ đẹp nội tâm - những giá trị mà Thảo Nguyễn tin rằng vẫn luôn là "vương miện" quý giá nhất của người phụ nữ trong thế giới hiện đại.

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Tags

sao Việt

H’Hen Niê

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