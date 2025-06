Hệ thống y tế của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên làm điều này, mở ra hướng đi mới cho y học Việt Nam

Mới đây, Hệ thống Y tế Vinmec đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi của bé Trần Minh Đức (TP. Hồ Chí Minh) - bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi nhất thế giới - bằng vật liệu in 3D cá thể hóa. Đây là sản phẩm y sinh đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn trong nước, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ứng dụng y học chính xác tại Việt Nam.

Hành trình chống lại số phận

Bé Trần Minh Đức, chỉ mới 10 tuổi, mắc osteosarcoma – ung thư xương ác tính, với khối u đã xâm lấn toàn bộ xương đùi. Sau khi các phương pháp điều trị truyền thống như cắt cụt chi hoặc ghép xương truyền thống không mang lại kết quả khả quan, gia đình đã tìm kiếm mọi cách để bảo vệ đôi chân cho bé. Mẹ bé, chị Xuân Hoàng, đã không từ bỏ và kiên trì nghiên cứu tài liệu và tìm gặp các chuyên gia y học trong và ngoài nước.

Hy vọng lóe lên khi chị gặp GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Giám đốc Hội đồng chuyên ngành Cơ xương khớp tại Vinmec. Bác sĩ đã đề xuất phương án thay toàn bộ xương đùi cho bé bằng vật liệu in 3D cá thể hóa – một phương pháp chưa từng thực hiện trên bệnh nhi nhỏ tuổi.

Bệnh nhi được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật.

Ca mổ lịch sử với công nghệ Việt

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, toàn bộ xương đùi của bé Đức đã bị khối u xâm lấn. Để đảm bảo sự sống cho bé, bác sĩ phải cắt bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, các loại khớp nhân tạo trên thị trường đều không phù hợp với cơ thể nhỏ tuổi.

Sau các hội chẩn giữa các chuyên khoa, đội ngũ y bác sĩ tại Vinmec quyết định thực hiện phẫu thuật hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên vào tháng 1/2024 cắt khối u và ghép xương xi măng tạm thời. Đến tháng 5/2025, bé được thay toàn bộ xương đùi bằng kim loại in 3D cá thể hóa, thiết kế theo dạng mô-đun để phù hợp với sự phát triển thể chất của bé.

ThS.BS Trần Đức Thanh, người trực tiếp tham gia ca mổ, cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với các hãng nước ngoài nhưng không có thiết kế phù hợp nên đã tự chế tạo. Việc tự chế tạo thiết bị không chỉ giúp chủ động trong điều trị, mà còn mở ra hướng đi mới cho y học Việt”.

“Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ đồng hồ và diễn ra thành công. Bé Đức hồi phục nhanh, không có biến chứng, đã có thể đi lại với hỗ trợ vật lý trị liệu. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước đột phá về kỹ thuật phức tạp mà còn thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đa chuyên khoa. Bệnh nhi vừa được bảo toàn tính mạng, vừa giữ nguyên được chi thể”, GS Dũng chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, bé Đức hồi phục nhanh chóng và đã có thể bước đi với sự hỗ trợ vật lý trị liệu. Sự kiện này không chỉ là một đột phá về kỹ thuật, mà còn là câu chuyện cảm động về nghị lực sống và tình mẫu tử mạnh mẽ.

Mẹ bé, chị Xuân Hoàng, nghẹn ngào chia sẻ: “Lúc con đứng lên, tôi vừa mừng vừa run. Hai năm rồi con không bước đi, nhưng giờ con đã làm được. Chỉ mong sau này con có thể tự đạp xe, đá bóng như bạn bè”.

Vinmec là hệ thống y tế đa khoa quốc tế do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư và phát triển từ năm 2012. Vingroup là cổ đông chi phối duy nhất của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (VMC), đơn vị trực tiếp vận hành chuỗi bệnh viện này.

Vinmec hiện là hệ thống y tế đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ in 3D cá thể hóa trong điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, giúp tối ưu hóa chức năng vận động và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Ngoài việc thay toàn bộ xương đùi cho bé Đức, Vinmec đã thành công trong nhiều ca bệnh khó, hiếm gặp như ghép gan cho bệnh nhi 8 tháng tuổi, tái tạo thành ngực bằng titanium in 3D, thay đồng thời xương chậu và xương đùi bằng xương in 3D.

Với những thành công liên tiếp, Vinmec tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đưa Việt Nam vươn tầm y học thế giới, không chỉ chữa lành mà còn kiến tạo tương lai.