Vinmec của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm được điều đặc biệt 'khó tin' tại Việt Nam

Hệ thống Y tế Vinmec cho biết hệ thống vừa ghi dấu ấn khi thực hiện thành công ca ghép gan cho bệnh nhi N.L.T (8 tháng tuổi, chỉ nặng 6,5kg) sử dụng nguồn tạng hiến từ người chết não. Đây là lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân tại Việt Nam thực hiện thành công ca ghép gan cho một trong những bệnh nhi nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất từ trước tới nay.

Trước đó, bệnh nhi N.L.T được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối do teo đường mật bẩm sinh. Mặc dù đã được phẫu thuật Kasai từ 1,5 tháng tuổi, chức năng gan không cải thiện. Bé thường xuyên nhập viện trong tình trạng bụng chướng, lách to, ứ dịch ổ bụng và khó thở do gan chèn ép cơ hoành. Ghép gan là giải pháp duy nhất để duy trì sự sống.

Ngay khi có nguồn gan hiến phù hợp từ một người chết não tại Bệnh viện Bạch Mai, Hội đồng chuyên môn Vinmec đã kích hoạt quy trình ghép tạng liên chuyên khoa.

Một trong những bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được ghép gan thành công tại Việt Nam.

Theo TS.BS. Đào Đức Dũng, bác sĩ Ngoại Gan Mật, Chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City - phẫu thuật viên chính của ca mổ : "Với bệnh sử của bệnh nhi, ca phẫu thuật đặt ra những vấn đề rất khó khăn về rối loạn đông máu, giải phẫu, tạo hình mạch máu" .

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công, với từng bước tiến hành chính xác, nhịp nhàng đến từng phút.

Ngay sau ca mổ, bé đã cất tiếng khóc khỏe mạnh – tín hiệu hồi phục tích cực sau cuộc chiến giành giật sự sống. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt, chức năng gan đang hồi phục, bé ăn ngủ đều đặn.

"Con tôi đã cất tiếng khóc sau ca ghép - tiếng khóc đầu tiên rắn rỏi sau 8 tháng chống chọi với bệnh tật. Tôi cũng lặng đi trong khoảnh khắc, bởi với tôi, đó là tiếng khóc của một lần tái sinh" , mẹ bệnh nhi xúc động chia sẻ.

Đây là ca ghép gan đặc biệt không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị y tế.

Người hiến là trường hợp chết não hiến đa tạng (tim, phổi, gan, giác mạc), vì vậy toàn bộ quy trình lấy – vận chuyển – ghép tạng phải được triển khai đồng bộ, tuân thủ nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật và thời gian nhằm tối ưu "thời gian vàng" – khoảng thời gian lý tưởng để sử dụng tạng hiến hiệu quả nhất.

Trước đó, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca ghép khó như: ghép gan cho trẻ dưới 10kg, ghép lại lần thứ ba, ghép trên bệnh nhân bất đồng nhóm máu, ghép cho bệnh nhân có biến dị giải phẫu phức tạp...

Vinmec là hệ thống y tế đa khoa quốc tế do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập và đầu tư phát triển từ năm 2012. Vingroup là cổ đông chi phối duy nhất của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (VMC), đơn vị trực tiếp vận hành chuỗi bệnh viện này.