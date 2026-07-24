Hệ thống tên lửa phóng loạt Thundart cực mạnh của Pháp 'thử lửa' tại Ukraine

GD&TĐ - Nguyên mẫu tiên tiến của hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) Thundart do Pháp chế tạo sẽ được gửi đến Ukraine.

Thông tin liên quan tới hệ thống tên lửa Thundart được một nguồn giấu tên tiết lộ, tổ hợp này được thiết kế để thay thế loại LRU hiện có và sẽ được công nhận là "đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu".

Ngày 15/6, Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Catherine Vautrin tuyên bố tại Triển lãm Eurosatory 2026 rằng Pháp đã lựa chọn hệ thống Thundart, được phát triển chung bởi MBDA và Safran, để thay thế pháo phản lực Lance-Roquettes Unitaire (LRU) đã lỗi thời.

Theo giới thiệu, Thundart là một hệ thống MLRS tiên tiến, sử dụng tên lửa dẫn đường cỡ 227mm, tương thích đầy đủ với các bệ phóng LRU đời cũ.

Tầm bay ban đầu của đạn tên lửa vào khoảng 150km, gấp khoảng 2 lần so với LRU và cự ly dự kiến ​​ở giai đoạn thứ hai đang được phát triển đến năm 2035 có thể lên tới 500km.

Các đặc điểm kỹ chiến thuật chi tiết, chẳng hạn như đường kính thân, trọng lượng chiến đấu và chiều dài phần tên lửa... đều chưa được phép công bố.

Safran sẽ cung cấp hệ thống dẫn đường và định vị GPS/INS cho tên lửa mới, tổ hợp này hiện đã được sử dụng trong loạt bom dẫn đường trên không AASM (hay còn gọi là HAMMER).

Bà Lucy Baton - người đứng đầu bộ phận quan hệ truyền thông của Tập đoàn Safran nói với Tạp chí quốc phòng Jane's rằng khả năng hoạt động của bom AASM trong điều kiện chiến đấu ở Ukraine là tuyệt vời.

Hệ thống dẫn đường hoạt động tốt tại nơi hầu như không có hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS), đây là một trong những yếu tố quyết định trong việc lựa chọn tổ hợp Thundart bởi cơ cấu điều hướng được sử dụng chung.

Tổ hợp Thundart được đánh giá vượt trội HIMARS của Mỹ.

Được biết vào thời điểm hiện tại, Tập đoàn MBDA chịu trách nhiệm về thân tên lửa, đầu đạn và kíp nổ, trong khi Roxel phát triển động cơ nhiên liệu rắn cho vũ khí này.

Hệ thống phóng sẽ được gắn trên khung gầm xe tải Scania 8×8 trang bị giá đỡ xoay. Mỗi thùng chứa 8 tên lửa. Xe mang phóng tự hành (TEL) sẽ có giá nâng để đảm bảo nạp lại nhanh chóng.

Tổ hợp MLRS này được phát triển bởi Scania Pháp, CMAR và Essonne. Vấn đề cần nhấn mạnh đó là hệ thống tên lửa này được xem như một giải pháp thay thế của châu Âu nhằm tránh phụ thuộc vũ khí nước ngoài, đặc biệt là M142 HIMARS.

Bên cạnh tên lửa tầm ngắn, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp đã lên kế hoạch tạo ra một tên lửa đối đất tương tự MGM-140 ATACMS hoặc PrSM của Mỹ nhằm nối dài cự ly tác chiến, mang lại khả năng tấn công chính xác suốt chiều sâu chiến trường.