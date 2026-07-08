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Hệ thống tác chiến điện tử Lima đã chặn đứng 61 tên lửa Kinzhal của Nga

Sao Đỏ
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Hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến Lima do Ukraine chế tạo đã cho thấy hiệu quả kinh ngạc trên chiến trường.

- Ảnh 1.

"Hệ thống tác chiến điện tử (EW) Lima đã giúp Lực lượng vũ trang Ukraine vô hiệu hóa 61 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga", thông tin này được chỉ huy đơn vị "Đội tuần đêm" với mật danh "Alkhimik" xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với báo Militarnyi.

Cần lưu ý, Lima không phải là một trạm EW truyền thống chỉ tạo ra nhiễu sóng vô tuyến. Theo nhà sản xuất, tổ hợp này sử dụng phương pháp triệt tiêu kỹ thuật số, kết hợp giữa gây nhiễu, giả mạo tín hiệu và tấn công mạng thông tin vào bộ thu tín hiệu định vị của tên lửa.

Theo ông Alkhimik, hệ thống này có khả năng làm chệch hướng tên lửa Kinzhal hoặc khiến chúng bị phá hủy giữa không trung: "Hầu hết trong số 61 tên lửa đều bị phá hủy dưới tác động của tác chiến điện tử".

- Ảnh 2.

Đầu đạn của một tên lửa Kinzhal đã bị vô hiệu hóa.

Theo mô tả, Lima đã truyền các tọa độ sai và tín hiệu bổ sung cho tên lửa, làm rối loạn hệ thống điều hướng của nó. Kết quả là quả đạn cố gắng thực hiện những thao tác không phù hợp với cấu trúc của nó và bị rơi.

Sau khi bị mất kiểm soát và rơi, tốc độ của các mảnh vỡ giảm mạnh, cho phép chúng được thu hồi với thiệt hại tối thiểu. Nhờ đó giới chuyên gia đã thu được hệ thống điện tử và thủy lực hoạt động hoàn hảo.

Nhờ đó, các nhà phân tích Ukraine có thể tiến hành nghiên cứu chi tiết về các chi tiết trong loại tên lửa siêu thanh của Nga, vốn trước đây được coi là tuyệt mật.

“Chúng tôi đã có thể tấn công vào bộ thu tín hiệu định vị của tên lửa và hiểu rằng những tính toán mà chúng tôi đưa vào dự án Bức tường là chính xác”, ông Alkhimik tiết lộ.

Trong cuộc thử nghiệm, các chuyên gia cũng chú ý đến những đặc điểm của hệ thống ăng-ten kỹ thuật số đa kênh Comet.

Theo vị chỉ huy, khi các ăng-ten không được đặt hướng lên trên mà hướng sang hai bên, năng lượng cần thiết để vô hiệu hóa nó sẽ giảm đi 127 lần, chính điều này đã cho phép làm tê liệt 8 tên lửa Kinzhal trong giai đoạn đầu.

Theo ông Alkhimik, Kinzhal bay ở độ cao 20 - 30km. "Tên lửa này đơn giản hơn nhiều so với Iskander, vì quỹ đạo của nó ngay cả trong phiên bản hiện đại hóa vẫn có thể dự đoán được”, ông Alkhimik nói.

Theo Militarnyi
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Tags

Nga

Lima

tên lửa Kinzal

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