Hệ thống Patriot và "pha quay ngoắt" đầy ngỡ ngàng của Ba Lan

Dù từng tuyên bố không đáp ứng chuyển Patriot cho Ukraine nhưng sự thật phơi bày dường như lại khác.

Kế hoạch âm thầm

Chính phủ Ba Lan đã thực hiện một đợt chuyển giao kín đáo các tên lửa đất đối không thuộc hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo ghi nhận từ nhiều nguồn tin khu vực, sự việc này diễn ra vào mùa xuân năm 2026. Số tên lửa trên được rút ra từ chính kho kho vũ khí sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Ba Lan, vốn là nền tảng để duy trì năng lực cảnh giới và phòng không tầm xa của quốc gia này.

Bước đi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi tên lửa đánh chặn Patriot là một trong những loại đạn dược đắt đỏ và khan hiếm nhất trong kho vũ khí của các thành viên NATO, trong bối cảnh tốc độ sản xuất vốn đã chịu áp lực lớn do các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và Đông Âu.

Thêm vào đó, việc các hệ thống Patriot liên tục bị lực lượng Nga phá hủy nhanh chóng tại Ukraine đã khiến nhu cầu bổ sung khí tài cho các chiến dịch tiền tuyến luôn ở mức rất cao.

Trong khi các thành viên châu Âu thuộc khối NATO đã cạn kiệt nghiêm trọng kho tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot, Ba Lan – với vị thế là một trong những quốc gia tiền tuyến chịu nhiều rủi ro nhất của NATO khi chia sẻ đường biên giới dài với Ukraine, Belarus và Kaliningrad của Nga – trước đó đã chọn giải pháp bảo toàn phần lớn kho lưu trữ của mình.

Vào tháng 3, khi Hoa Kỳ đưa ra đề xuất yêu cầu cung cấp các tên lửa đánh chặn nhằm bù đắp cho kho dự trữ đang bị hao hụt nghiêm trọng phục vụ chiến dịch quân sự chống lại Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã thẳng thừng tuyên bố nước này sẽ không đáp ứng.

“Các bệ phóng Patriot và cơ số đạn dược kèm theo là để bảo vệ không phận Ba Lan cũng như sườn đông của NATO. Lập trường này không có gì thay đổi và chúng tôi không có kế hoạch di dời chúng đi bất cứ đâu!”, ông khẳng định.

Ba Lan đang đánh đổi rất lớn

Các báo cáo từ nhiều nguồn tin phương Tây xác nhận vào ngày 5/3/2026 rằng, quân đội Mỹ đã tiêu tốn hơn 800 tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo từ các hệ thống Patriot chỉ trong vòng 5 ngày giao tranh với lực lượng Iran. Vì lý do đó, Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã phải huy động tới một nửa năng lực phòng không của toàn khối NATO cho chiến dịch này, đồng thời nói thêm: “Các đồng minh hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi tại đây. An ninh của Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối.”

Do vậy, việc Ba Lan ưu tiên bàn giao khí tài cho Ukraine – xếp trên cả nhu cầu phòng thủ của chính mình lẫn lợi ích của đối tác chiến lược quan trọng nhất – đã làm nổi bật mức độ ưu tiên cực kỳ lớn mà giới lãnh đạo Warsaw dành cho nỗ lực chiến đấu của Kyiv.

Sự phụ thuộc của Lực lượng Vũ trang Ba Lan vào hệ thống Patriot đã gia tăng kể từ năm 2022, sau khi nước này viện trợ các hệ thống phòng không tầm xa S-200 và tầm trung S-125 do Liên Xô chế tạo cho Ukraine.

Ba Lan luôn nằm trong số những quốc gia viện trợ thiết bị quân sự lớn nhất cho cuộc xung đột, đặc biệt là với số lượng khổng lồ các loại pháo tự hành, xe tăng chiến đấu chủ lực và trực thăng tấn công; trong đó các dòng xe tăng được bàn giao bao gồm Leopard 2A4, T-72 và PT-91.

Nhiều báo cáo từ cả nguồn tin Ba Lan và Nga đều chỉ ra rằng, ngay từ đầu năm 2022, các lực lượng Ba Lan đã đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động quân sự trực tiếp trên thực địa tại Ukraine.

Việc ưu tiên chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine rất có thể nhằm mục đích thiết lập chiếc ô bảo vệ và hỗ trợ cho chính các binh sĩ Ba Lan đang tham chiến tại chiến trường này.