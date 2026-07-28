Hé lộ người đăng clip có dòi trong món gà tại tiệc tân gia: Nói rõ mục đích ban đầu

Người đăng clip cho biết không chỉ bàn của chị, mà những người tham gia bữa tiệc cũng đều phản ánh món thịt gà có mùi hôi.

Thời gian này, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nghi có dòi trong món gà tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk). Thông tin trên Dân Việt, người đăng clip cho biết chỉ muốn cảnh báo về an toàn thực phẩm, không nêu tên cơ sở nào ở thời điểm chia sẻ.

Theo lời kẻ của người này, ngay sau khi phát hiện sự việc, chị đã gọi chủ cơ sở đến kiểm tra nhưng người này nói không nhìn thấy. Sau đó, vị khách đã phải mở lại clip trong điện thoại để chủ cơ sở xem. Sau đó, chủ cơ sở giải thích gà vừa chặt xong đã được bọc lại nên không thể có dòi.

Vì không đồng tình với cách giải thích đó nên vị khách đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người. Cũng theo vị khách này, không chỉ có bàn của chị mà nhiều khách dự tiệc cũng phản ánh thịt gà có mùi hôi. Sau đó, cơ sở dịch vụ mang một đĩa gà khác đến thay, nhưng khi mở ra, thịt vẫn có mùi hôi nên bàn của chị không tiếp tục sử dụng món ăn này.

Hình ảnh cắt từ clip

Ngày 28/7, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã kiểm tra cơ sở dịch vụ nấu tiệc N.Y. trên địa bàn, sau khi nhận được phản ánh về việc thịt gà trong tiệc tân gia xuất hiện dòi. Cơ sở này do bà H.M.B. (42 tuổi, trú tại buôn Jung A, xã Ea Ktur) làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận cơ sở N.Y. có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động. Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm, chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn mua thịt gà. Bà B. cho biết mua số gà này tại một tiệm ở chợ Trung Hòa (xã Ea Ktur) vào chiều 26/7, sau đó sơ chế, luộc và bảo quản để phục vụ tiệc vào trưa 27/7.

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Ktur, đơn vị sẽ lập biên bản, xử lý chủ cơ sở theo quy định; đồng thời yêu cầu cơ sở bổ sung đầy đủ các thủ tục, giấy chứng nhận liên quan đến điều kiện an toàn thực phẩm.