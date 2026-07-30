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Hé lộ cơ sở tuyệt mật tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo Triều Tiên

Bạch Dương
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Triều Tiên đã xây dựng và đưa vào sử dụng một cơ sở mới tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SLBM) chính của nước này.

Hé lộ cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo Triều Tiên tại nhà máy số 11 ở Hamhung - Ảnh 1.

Thông tin nói trên được nêu ra trong một cuộc điều tra của tổ chức tư vấn NK Pro. Chúng ta đang nói về Nhà máy số 11 ở Hamhung, cơ sở này sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 (KN-23) - vũ khí đã được Liên bang Nga sử dụng để tấn công Ukraine kể từ cuối năm 2023.

Những hình ảnh vệ tinh do Planet Labs cung cấp về cơ sở này cho thấy tòa nhà có kích thước (65 x 35)m và cao 2 hoặc 3 tầng, được xây dựng từ cuối năm 2024 đến tháng 2/2026.

Từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, tòa nhà nói trên đã được lấp đầy đất và chôn vùi vào sườn núi gần đó.

Hé lộ cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo Triều Tiên tại nhà máy số 11 ở Hamhung - Ảnh 2.

Nhà máy công nghiệp số 11 tại Hamhung, hiện đã được phủ đất và nằm sâu trong đá.

Ngoài ra, những bức ảnh từ các chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong un cho thấy các dây chuyền sản xuất tên lửa hiện có nằm trong hầm ngầm, giúp bảo vệ thiết bị khỏi một cuộc ném bom.

Việc lắp ráp và kiểm tra bộ phận thành phẩm diễn ra trong tòa nhà trên mặt đất. Một số công trình trong khu phức hợp cũng được bao quanh bởi những bờ đất nén chặt, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của vụ nổ do lỗi sản xuất sang cơ sở xung quanh.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã tiến hành xây dựng nhiều công trình tương tự tại một cơ sở khác, được gọi là Hagap, có liên quan chặt chẽ đến chương trình hạt nhân của nước này.

Tháng 8 năm ngoái, Triều Tiên bắt đầu xây dựng một tòa nhà lớn, dài ít nhất 330m và rộng 50m, nhưng dường như họ đã bỏ dở dự án vào khoảng tháng 11, trong khi 3 tòa nhà hiện có đã bị phá dỡ để nhường chỗ cho công trình xây dựng mới.

Việc hoàn thành dự án này có thể cho thấy kế hoạch tăng cường sản xuất tên lửa để sử dụng trong cuộc chiến của Nga chống Ukraine, và bổ sung kho dự trữ của riêng mình, có tính đến nhu cầu xuất khẩu.

Theo Militarnyi
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Tags

Triều Tiên

Ukraine

tên lửa đạn đạo

Kim Jong Un

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