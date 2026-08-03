Hari Won tuổi 41: Cam thường quá nét, được khen hết lời nhờ 1 hành động

Nhan sắc và tạo hình của Hari Won tại sự kiện mới đây khiến cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt.

Mới đây, Hari Won thu hút sự chú ý khi góp mặt trong show diễn của NTK Chung Thanh Phong. Xuất hiện giữa dàn khách mời đình đám, bà xã Trấn Thành nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng rỡ. Đặc biệt, những khoảnh khắc cam thường ghi lại cận cảnh gương mặt cho thấy trạng thái vô cùng tươi tắn, trẻ đẹp của nữ diễn viên. Không chỉ được khen ngợi về ngoại hình, Hari Won còn ghi điểm với phong cách thanh lịch, tinh tế, được nhiều khán giả ví với hình ảnh các ngôi sao Hàn Quốc. Tại sự kiện, cô liên tục cúi chào mọi người xung quanh một cách lịch sự, hành động nhỏ nhưng đủ cho thấy sự nhã nhặn và duyên dáng của nữ nghệ sĩ.

Cận cảnh nhan sắc tuổi 41 của Hari Won. (Nguồn: TikTok)

Hari Won xuất hiện đầy lộng lẫy trong thiết kế váy xòe dáng bồng bềnh màu đỏ burgundy ánh satin nổi bật, mang đến vẻ ngoài vừa sang trọng vừa ngọt ngào. Phần thân váy ôm sát với đường cắt cổ vuông tinh tế giúp tôn bờ vai mảnh và vóc dáng thanh thoát, trong khi chân váy phồng mềm mại tạo hiệu ứng bồng bềnh mỗi khi di chuyển. Nữ ca sĩ kết hợp cùng túi xách Chanel nhỏ gọn và trang sức tinh giản, giữ tổng thể hài hòa, trang nhã mà không quá cầu kỳ.

Hari Won lưa chọn 1 thiết kế bồng bềnh công chúa.

Visual của bà xã Trấn Thành cũng trở thành điểm nhấn với làn da trắng sáng, gương mặt thon gọn và lớp makeup tông hồng giúp diện mạo thêm trẻ trung, rạng rỡ. Kiểu tóc búi thấp lạ mắt kết hợp cùng phần mái thưa càng làm nổi bật nét dịu dàng, nữ tính. Qua ống kính cam thường, làn da của Hari Won vẫn giữ được độ căng mịn đáng ngưỡng mộ. Bề mặt da trông căng khỏe, đều màu và gần như không lộ khuyết điểm, giúp cho lớp makeup trông mướt mịn, tự nhiên. Thậm chí, người đẹp sinh năm 1985 còn được cho là ngày càng trẻ trung, nhuận sắc hơn.

Visual sắc sảo, tươi tắn của bà xã Trấn Thành qua ống kính cam thường.

Nữ ca sĩ ghi điểm với hành động liên tục cúi chào tại sự kiện.

Cộng đồng mạng dành nhiêu lời khen cho phong cách lẫn nhan sắc của Hari Won.

Ở tuổi ngoài 40, Hari Won ngày càng được khen trẻ trung và mặn mà hơn trước. Không còn theo đuổi hình ảnh quá cầu kỳ, nữ ca sĩ gây thiện cảm với vẻ ngoài tươi tắn, làn da căng bóng cùng thần thái nhẹ nhàng, rạng rỡ. Làn da của bà xã Trấn Thành vẫn giữ được độ săn chắc, ít nếp nhăn và gần như không lộ nhiều khuyết điểm khi xuất hiện tại các sự kiện hay ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường. Hari Won từng chia sẻ cô đặc biệt chú trọng việc ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để giữ da đẹp từ bên trong. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn từng tiết lộ 2 quy tắc để bản thân giữ dáng: "Thứ nhất, ít ăn, thứ hai là tập thể dục". Người đẹp lựa chọn việc ăn ít, chia nhỏ bữa ăn để tránh nạp lượng quá nhiều calo vào cơ thể. Việc kết hợp giữa chăm sóc cơ thể và lối sống cân bằng đã giúp Hari Won duy trì nhan sắc trẻ lâu đáng ngưỡng mộ suốt nhiều năm qua.

Nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng rỡ của Hari Won.

Ảnh: TikTok, FBNV.