Happi Phạm: Da dầu nhạy cảm, tóc gãy rụng nên chọn dầu gội Herbario

Chọn đúng dầu gội sẽ quyết định sức khỏe mái tóc. Cùng học theo chuyên gia về tóc Happi Phạm để tìm ra giải pháp dịu nhẹ, tối ưu cho da đầu.

Phân biệt rõ ràng tình trạng da đầu: Chìa khóa để chăm sóc đúng cách

Lựa chọn đúng sản phẩm dầu gội là một trong những yếu tố quyết định đến sức khỏe của mái tóc và da đầu. Happi Phạm, một chuyên gia về tóc (được International Association of Trichologists chứng nhận) và là một trong những người tiên phong tạo ra trào lưu dưỡng tóc từ thiên nhiên, gần đây đã có những chia sẻ quan trọng giúp cộng đồng phân biệt rõ ràng khi nào cần tìm đến dầu gội công nghiệp và khi nào một lựa chọn thiên nhiên, dịu nhẹ là tối ưu.

Theo Happi Phạm, không phải mọi vấn đề về da đầu đều giống nhau. Cô nhấn mạnh: "Nếu bạn đang đối mặt với các tình trạng bệnh lý như viêm da tiết bã, gàu nấm, hoặc các vấn đề da liễu nghiêm trọng khác, việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải tham khảo ý kiến bác sĩ và sử dụng các loại dầu gội đặc trị phù hợp. Những sản phẩm này chứa các hoạt chất dược tính cần thiết để xử lý nguyên nhân gây ra các vấn đề này."

Dầu gội Vỏ Bưởi Bồ Kết Herbario – 0% Silicon và 0% Sulfate là lựa chọn phù hợp cho da đầu nhạy cảm và tóc dễ gãy rụng.

Tuy nhiên, Happi Phạm cũng chỉ ra một thực tế phổ biến khác: rất nhiều người có da đầu không bệnh lý nhưng lại nhạy cảm, dễ ngứa, dễ lên gàu do kích ứng và đặc biệt là rụng tóc nhiều. Đây chính là lúc dầu gội thiên nhiên phát huy tác dụng. "Với những trường hợp này," cô giải thích, "một loại dầu gội dịu nhẹ, không chứa các hóa chất dễ gây kích ứng như silicon và sulfate, lại là lựa chọn tốt hơn để cân bằng và phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên của da đầu."

Vì sao "Không Silicon - Không Sulfate" lại quan trọng với da đầu nhạy cảm?

Happi Phạm, một người rất yêu thích các thành phần truyền thống như bồ kết, cho rằng việc loại bỏ silicon và sulfate khỏi quy trình gội đầu hàng ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt với tình trạng rụng tóc:

Không Silicon: Giúp nang tóc được "thở", tránh tình trạng bít tắc có thể dẫn đến mụn, ngứa và làm chân tóc yếu đi, gây rụng tóc. Mái tóc sẽ có độ bồng bềnh và cảm giác sạch khỏe từ gốc, thay vì cảm giác mượt ảo do lớp silicon bao phủ.

Không Sulfate: Các chất làm sạch gốc sulfate (như SLS, SLES) có thể quá mạnh, làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da đầu, dẫn đến tình trạng khô, căng và kích ứng. Dầu gội không sulfate, đặc biệt là những sản phẩm dùng chất tạo bọt từ thiên nhiên như bồ kết, sẽ làm sạch một cách nhẹ nhàng, hỗ trợ giảm gãy rụng do khô xơ.

Herbario với thành phần chính từ bồ kết, vỏ bưởi, giúp làm sạch dịu nhẹ và hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc. Ảnh cắt từ video của Happi Phạm.

Herbario: Giải pháp từ thiên nhiên được Happi Phạm tin dùng

Trong số các sản phẩm thiên nhiên, dầu gội vỏ bưởi và bồ kết Herbario là một trong những cái tên được Happi Phạm đánh giá cao vì đáp ứng đúng các tiêu chí quan trọng cho da đầu nhạy cảm.

Sự kết hợp giữa bồ kết giúp làm sạch dịu nhẹ, tinh dầu vỏ bưởi nổi tiếng với công dụng chăm sóc và hỗ trợ cải thiện tình trạng rụng tóc, cùng với các protein từ đậu hà lan, lúa mì,... giúp nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe, suôn mượt mà không cần đến silicon. Những yếu tố này đã giúp Herbario trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu suối tóc đẹp tự nhiên và tìm lại trạng thái cân bằng, khỏe mạnh cho da đầu.

Kết quả sau quá trình kiên trì dùng dầu gội Herbario: Chân tóc tơi phồng và bồng bềnh hơn, giảm rụng tóc rõ rệt.

Qua những chia sẻ của Happi Phạm, người tiêu dùng có thể tự tin hơn trong việc "bắt bệnh" cho mái tóc của mình. Hãy lắng nghe da đầu bạn: nếu đó là bệnh lý, hãy tìm đến chuyên gia; còn nếu chỉ là sự nhạy cảm và những phản ứng với hóa chất, việc quay về với các sản phẩm thiên nhiên, thuần chay và dịu nhẹ như Herbario có thể là khởi đầu cho một hành trình phục hồi mái tóc khỏe đẹp bền vững.

Công ty chịu trách nhiệm sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Lido

Địa chỉ: 7/50A đường 182, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.