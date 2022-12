Hành trình giảm từ 78kg xuống 45kg của mẹ bỉm khiến nhiều chị em ngưỡng mộ

Giảm cân sau sinh là nỗi băn khoăn của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa, và với chị Thu Trang (sống tại Hà Nội, mẹ của 1 em bé) cũng như vậy. Bà mẹ trẻ đã từng muốn giấu đi mọi hình ảnh trong quá khứ với thân hình mập mạp, nhưng do bị áp lực từ chính những người xung quanh mà chị quyết định đến với hành trình giảm cân.

"Tất cả những người nói với bạn béo đẹp mà, béo dễ thương mà thì sẽ chia làm 2 kiểu, 1 là người ấy không muốn bạn bị áp lực, mệt mỏi! 2 là người ta đang muốn cả đời này bạn xấu, nặng nề và đủ thứ bệnh nên người ta mới vun vào như thế đó. Mình bị áp lực từ chính những người xung quanh mình. Rồi mình nghĩ giảm cân không phải tốt cho ai mà tốt cho chính bản thân mình, nhìn mình trong gương đi béo ú, già, nặng nề... Vậy là mình quyết định giảm cân", chị Trang chia sẻ.

Sự thay đổi của chị Trang từ lúc 78kg (lúc lên bàn đẻ) xuống còn 45kg. Để thay đổi ngoại hình, bà mẹ trẻ đã có rất nhiều lần thất bại trước đó. Tuy nhiên vì lo lắng cho chính sức khỏe của bản thân mà chị đã lên quyết tâm.

Để giảm cân cần chuẩn bị những gì



- Mình đã từng cống hiến không biết bao nhiêu chiếc thẻ cho phòng tập nhưng mỗi lần đều không đi được quá 1 tuần nên mình từ bỏ phòng tập mà tự tập ở nhà.

- 1 chiếc tivi hoặc máy tính có kết nối Youtube để tập theo.

-1 chiếc cân để trong nhà tắm hoặc phòng ngủ để theo dõi cân nặng hàng ngày.

- Thảm tập, giày, bộ dụng cụ tập, dây để nhảy... quần áo tập nên mặc hở eo để mỗi ngày nhìn thấy sự thay đổi của chính mình.

Ảnh trái: Tháng 3/2017 khi chị Trang mới bầu 2,3 tháng, nghén nặng lắm nhưng vẫn 52 kg do cơ thể bị tích nước. Ảnh phải: Lúc gần đến ngày đẻ và sau đó lên bàn mổ là chị Trang nặng 78kg.





Sau khi sinh con xong, chị Trang vẫn tự nhận là "trong bụng còn đứa nữa" khi vẫn nặng 74,5kg.





Mẹ bỉm bắt đầu cố gắng giảm cân bằng việc ăn uống và tập luyện hợp lý.

Nguyên tắc chế độ ăn và tập ảnh hưởng thế nào đến việc giảm cân và có body đẹp



- Mọi người phải kiểm soát được việc ăn uống vì thật sự theo kinh nghiệm 5,7 lần thất bại giảm cân đấy là mình ăn nhiều hơn tập, hứng lên là ăn. Nói theo chuyên gia thì kiểu mọi người phải kiểm soát được "Calo in, Calo out". Là mỗi ngày mỗi người chúng ta tuỳ độ tuổi, cân nặng, giới tính sẽ được cho vào cơ thể 1 lượng calo nhất định, nếu calo in nhiều hơn calo out thì chúng ta sẽ mãi béo, còn bằng thì cân sẽ luôn như vậy...

Thành quả sau quá trình miệt mài và nỗ lực. Đến nay bà mẹ trẻ đã giảm về còn 45kg và đang dần xuống cân nữa.

- Mình không ăn tối sau 6, 7 h vì ăn tối muộn sẽ làm mình không tiêu hao được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Mọi người nên tìm bảng calo thực phẩm, đồ ăn hàng ngày sẽ thấy. Ví dụ như bản thân mình nếu ít vận động thì 1 ngày chỉ được nạp 1800 calo, vận động nhiều thì 1 ngày được nạp 2200 calo. 1 bát phở bò đã chiếm đến 400 đến 500 calo, 1 cốc trà sữa 500 calo... Mọi người cứ tính nhẩm như vậy là ra.



- Không nên nhịn ăn: Sau 3 tháng áp dụng triệt để các nguyên tắc, chị Trang đã giảm từ 78kg xuống 45kg. Với chiều cao 1,59m thì cân nặng trên khá hợp lý. Trên cơ thể mỗi người sẽ có những khiếm khuyết khác nhau, muốn giảm vùng nào thì mọi người nên tập vùng đó nhiều hơn, tuy nhiên vẫn cần lưu ý tập toàn thân.

Thực đơn ăn uống của mẹ bỉm thời kỳ giảm cân. Các món ăn đều healthy và không vượt quá lượng calo quy định.

Lưu ý: Mình nhấn mạnh các mẹ không nên bỏ ăn hay nhịn ăn mà cần ăn uống khoa học. Các nguyên tắc trên do mình chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân, có thể không phù hợp với tất cả mọi người.