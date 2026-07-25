Ở chợ, hành tỏi thường có hai loại phổ biến nhất: màu trắng và màu tím.

Hành và tỏi là hai loại gia vị không thể thiếu trong gian bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên, khi đi chợ hoặc siêu thị, nhiều người băn khoăn không biết nên chọn loại màu trắng hay màu tím. Thực tế, mỗi loại đều có đặc điểm riêng về hương vị, giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng. Hiểu rõ sự khác biệt sẽ giúp bạn chọn được loại phù hợp với nhu cầu nấu nướng.

Hành trắng và hành tím khác nhau như thế nào?

Hành trắng thường có củ to, lớp vỏ màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, vị ngọt nhẹ và ít cay hơn. Khi nấu chín, hành trắng có độ mềm, tạo vị ngọt tự nhiên cho món ăn nên thường được sử dụng trong các món hầm, súp, xào hoặc nướng. Trong khi đó, hành tím có kích thước nhỏ hơn, lớp vỏ màu tím đặc trưng và hương thơm đậm hơn. Vị của hành tím cay nồng, giúp khử mùi tanh hiệu quả và tạo mùi thơm hấp dẫn khi phi vàng. Đây là loại hành được nhiều người Việt ưu tiên sử dụng trong các món kho, rim, nước chấm hoặc để ướp thực phẩm.

Tỏi trắng hay tỏi tím, loại nào tốt hơn?

Tỏi trắng là loại phổ biến nhất trên thị trường. Củ thường có kích thước lớn, nhiều tép, vị cay vừa phải và dễ bóc vỏ. Loại tỏi này phù hợp với hầu hết các món ăn hằng ngày như xào, luộc, nấu canh hay làm nước sốt. Tỏi tím có lớp vỏ hơi ánh tím, tép nhỏ hơn nhưng mùi thơm và vị cay nồng rõ rệt. Nhiều người đánh giá tỏi tím có hương vị đậm hơn, đặc biệt thích hợp để ngâm giấm, ngâm mật ong, làm tỏi phi hoặc dùng trong các món cần mùi thơm nổi bật. Nhờ hàm lượng tinh dầu cao, tỏi tím cũng được nhiều người lựa chọn khi muốn tận dụng các hợp chất chống oxy hóa có trong tỏi.

Nên chọn loại nào cho từng mục đích?

Không có loại hành hay tỏi nào được xem là tốt nhất trong mọi trường hợp. Việc lựa chọn phụ thuộc vào món ăn và khẩu vị của mỗi gia đình. Nếu cần vị ngọt thanh và nhẹ nhàng, hành trắng là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu muốn món ăn dậy mùi thơm và đậm vị hơn, hành tím sẽ phát huy ưu thế. Tương tự, tỏi trắng thích hợp cho việc nấu nướng hằng ngày vì dễ sử dụng và có vị cân bằng. Trong khi đó, tỏi tím phù hợp với các món cần hương thơm mạnh hoặc các công thức ngâm, ủ, làm gia vị đặc trưng.

Mẹo chọn hành, tỏi tươi ngon

Dù chọn hành, tỏi màu trắng hay tím, bạn cũng nên ưu tiên những củ chắc tay, cầm nặng, vỏ khô và cứng, bởi đây thường là dấu hiệu của củ còn tươi, nhiều tinh dầu. Đồng thời, lớp vỏ ngoài cần còn nguyên vẹn, khô ráo, không bị rách nhiều, không có đốm mốc hay mùi lạ. Ngược lại, những củ đã mềm, dập nát, mọc mầm hoặc xuất hiện nhiều đốm đen thường đã giảm chất lượng, hương vị kém thơm và thời gian bảo quản cũng không còn lâu.

Sau khi mua về, nên bảo quản hành và tỏi ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh để trong túi nilon buộc kín vì hơi ẩm dễ tích tụ, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển hoặc khiến củ nhanh hỏng. Nếu bảo quản đúng cách, hành và tỏi có thể giữ được chất lượng trong nhiều tuần mà vẫn thơm ngon khi chế biến.