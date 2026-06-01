Hành động thân mật quá mức, đại gia donate khiến nữ streamer xinh đẹp bị gãy xương sống

Sau tai nạn, cô nàng streamer bị đối phương bỏ rơi không thương tiếc.

Trong thời đại bùng nổ của ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp (livestream), mối quan hệ giữa người hâm mộ và các nữ MC trực tuyến (streamer/idol) là hiện tượng xã hội phức tạp. Đằng sau những món quà ảo trị giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng được gửi qua màn hình là những ham muốn, toan tính và cả những rủi ro khôn lường trong đời thực.

Vừa qua, một câu chuyện chấn động được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn mạng: Một "vị đại gia" đứng đầu danh sách người hâm mộ đã khiến nữ MC xinh đẹp bị gãy cột sống thắt lưng ngay trong lần đầu hẹn hò ngoài đời bởi những hành động quá thô bạo, để rồi sau đó lạnh lùng "nhặt quần bỏ trốn".

Từ những màn tặng quà khủng

Nhân vật nam chính trong câu chuyện là Ke Wei, một người đàn ông làm kinh doanh giàu có nhưng vẫn độc thân. Sự cô đơn và dư dả về tài chính đã đẩy Ke Wei vào thế giới giải trí ảo. Anh dần nghiện việc xem các nữ MC trực tuyến và đặc biệt mê mẩn một cô nàng dẫn chương trình xinh đẹp, có vóc dáng quyến rũ tên là Xiao Ai.

Với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, Ke Wei nhanh chóng trở thành "top 1 donate" (người tặng quà nhiều nhất) trong phòng livestream của Xiao Ai. Chỉ trong vòng một tháng, anh không ngần ngại chi ra số tiền khổng lồ lên tới 500.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng) để mua quà ảo tặng cô. Đổi lại, Xiao Ai luôn ưu tiên trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức, không từ chối bất kỳ yêu cầu nhảy múa hay mặc trang phục gợi cảm nào mà Ke Wei muốn xem. Những lời nói ngọt ngào "Cảm ơn anh" mỗi ngày đã hoàn toàn làm chủ tâm trí của người đàn ông này.

Mối quan hệ nhanh chóng dịch chuyển từ công khai sang riêng tư khi họ kết bạn qua WeChat. Xiao Ai chủ động gửi cho Ke Wei những hình ảnh và video nhạy cảm, riêng tư để giữ chân "mỏ vàng". Khi sự khao khát đạt đến đỉnh điểm, Ke Wei đề nghị đưa Xiao Ai đi du lịch đến Tân Cương. Hiểu rõ mục đích thực sự phía sau lời mời gọi này, nữ MC không từ chối nhưng lập tức đưa ra điều kiện: Chuyến đi sẽ ảnh hưởng đến thu nhập livestream, vì vậy cô cần "thêm tiền". Ke Wei vui vẻ đồng ý trả một khoản thù lao bồi dưỡng hậu hĩnh, đồng thời bao trọn mọi chi phí ăn ở, đi lại cao cấp trong suốt hành trình.

Bi kịch tại khách sạn

Ngay khi gặp mặt ngoài đời, Ke Wei đã bị choáng ngợp bởi vóc dáng mảnh mai, mềm mại của Xiao Ai, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều so với trên bộ lọc của camera livestream. Sự phấn khích quá độ khiến người đàn ông mất đi sự kiềm chế tối thiểu. Anh đưa thẳng nữ MC về phòng khách sạn và vội vã lao vào cuộc vui mà không có bất kỳ sự trân trọng nào.

Trong lúc quan hệ tình dục, do Ke Wei dùng lực quá mạnh, thực hiện các động tác thô bạo với biên độ quá lớn, Xiao Ai bất ngờ hét lên đau đớn dữ dội ở vùng lưng và hoàn toàn không thể đứng thẳng hay di chuyển được nữa. Nhận thấy tình hình không phải là diễn kịch, Ke Wei hốt hoảng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ thông báo một tin sét đánh: Do tác động ngoại lực quá dữ dội và sai tư thế, cột sống thắt lưng của Xiao Ai đã bị gãy (vỡ rạn nghiêm trọng), có nguy cơ cao để lại di chứng tàn tật suốt đời.

Đứng trước chiếc giường bệnh và nguy cơ phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng một cô gái khuyết tật cả đời, sự ích kỷ của gã đại gia lập tức trỗi dậy. Ke Wei cảm thấy sợ hãi và hối hận. Để trốn tránh hệ lụy pháp lý và gánh nặng tương lai, anh ta giả vờ nói với Xiao Ai rằng mình ra ngoài mua đồ ăn. Sau khi nạp vào tài khoản bệnh viện 50.000 nhân dân tệ để trả chi phí điều trị ban đầu, Ke Wei liền cắt đứt liên lạc và lẳng lặng rời đi, bỏ mặc cô gái trẻ đơn độc đối mặt với nỗi đau thể xác.

Sự quay lưng của mối quan hệ tình cảm

Phát hiện mình bị bỏ rơi, Xiao Ai phẫn nộ tột cùng. Trong cơn tức giận và bất lực, cô đã quyết định đệ đơn kiện Ke Wei lên tòa án với cáo buộc "hiếp dâm" và đòi một khoản bồi thường thiệt hại khổng lồ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của pháp luật và công lý, bản chất của vụ việc đã được phân tích:

Không cấu thành tội hiếp dâm: Mối quan hệ giữa hai bên hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện, có sự ngã giá tiền bạc rõ ràng từ trước khi chuyến đi diễn ra (hành vi mang tính chất giao dịch thể xác/mại dâm biến tướng). Do đó, cáo buộc hiếp dâm bị tòa án bác bỏ.

Trách nhiệm dân sự về mặt sức khỏe: Dù không phạm tội hình sự, nhưng việc Ke Wei gây ra thương tích nghiêm trọng cho thân thể của Xiao Ai là một sự thật rõ ràng. Anh ta buộc phải có nghĩa vụ bồi hoàn chi phí y tế và tổn thất thể xác cho nạn nhân.

Cuối cùng, tòa án phán quyết Ke Wei phải bồi thường thêm cho Xiao Ai số tiền 100.000 nhân dân tệ (gần 390 triệu đồng), các yêu cầu bồi thường mang tính chất "đòi giá trên trời" khác của nữ MC đều bị từ chối.

Cái kết của nữ streamer Xiao Ai là một tấn bi kịch đáng tiếc. Một cô gái trẻ có dung nhan, có tương lai, nhưng chỉ vì lòng tham, sự buông thả và việc chọn cách kiếm tiền thiếu lành mạnh thông qua việc bán rẻ tự trọng cho các "anh trai" trên mạng xã hội, đã phải đánh đổi bằng chính sức khỏe của mình. Nửa đời còn lại của cô có khả năng phải gắn liền với những cơn đau thắt lưng dai dẳng hoặc tàn phế, điều mà vài trăm nghìn tệ bồi thường không bao giờ có thể bù đắp nổi.

Việc tận dụng nhan sắc, tài năng ca hát, nhảy múa để livestream kiếm thu nhập chân chính là điều không ai cấm cản. Thế nhưng, mọi thứ phải có lằn ranh đỏ. Một khi người dẫn chương trình bước qua ranh giới đạo đức, chấp nhận biến mình thành món hàng hóa phục vụ cho những thú vui lệch lạc của các đại gia ngầm để đổi lấy những khoản tiền nhanh chóng, họ đã tự đặt mình vào những môi trường nguy hiểm đầy rẫy rủi ro.