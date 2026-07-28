Hãng xe hơi Porsche sẽ cắt giảm thêm 5.000 việc làm tại Đức

Hãng sản xuất xe hơi Porsche của Đức sẽ cắt giảm thêm 5.000 việc làm đến năm 2035, nâng tổng số vị trí nhân sự bị cắt giảm lên khoảng 9.400 người.

Porsche sẽ cắt giảm thêm 5.000 việc làm đến năm 2035.

Hôm 27/7, Porsche - công ty con của tập đoàn Volkswagen, đã đạt được thỏa thuận với đại diện người lao động về việc loại bỏ các vị trí không cần sa thải bắt buộc, chủ yếu thông qua việc giảm biên chế tự nhiên, nghỉ hưu một phần và các chương trình thôi việc tự nguyện.

Tuy nhiên, theo thỏa thuận này, các nhân viên còn lại sẽ chấp nhận mức tăng lương chậm hơn, tiền thưởng ít hơn, giới hạn làm việc từ xa nghiêm ngặt hơn và những thay đổi về giờ nghỉ giải lao cũng như chu kỳ sản xuất.

Trước đó, Porsche đã thông báo cắt giảm 3.900 vị trí, đồng thời cắt giảm thêm 500 vị trí nữa thông qua việc đóng cửa các công ty con.

Tổng số việc cắt giảm này chiếm khoảng 1/5 lực lượng lao động của hãng, nhưng sẽ ảnh hưởng nặng hơn đến các hoạt động sản xuất có chi phí cao tại Đức.

Porsche đổ lỗi cho nhu cầu yếu, sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc, thuế quan của Mỹ và những sai lầm tốn kém trong lĩnh vực xe điện.

Tuy nhiên, những khó khăn của công ty đang diễn ra trong bối cảnh suy thoái công nghiệp rộng lớn hơn, trầm trọng hơn do các quyết định được đưa ra ở Đức và EU.

Đức đã từ bỏ đường ống dẫn khí đốt của Nga, nguồn năng lượng chính mà ngành công nghiệp sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng của nước này dựa vào, đồng thời đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân còn lại và theo đuổi quá trình chuyển đổi tốn kém sang năng lượng tái tạo không ổn định.

Ngay cả Thủ tướng Friedrich Merz cũng thừa nhận, Đức đang trải qua một “cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài do thiếu khí đốt của Nga”.

Hậu quả đã lan rộng khắp toàn bộ nền công nghiệp của Đức. Nền kinh tế suy giảm trong cả năm 2023 và 2024, đánh dấu lần đầu tiên suy giảm liên tiếp 2 năm trong hơn 2 thập kỷ, trong khi số vụ phá sản của các công ty tăng hơn 22% mỗi năm.

BASF, Bosch, Volkswagen và nhiều nhà sản xuất khác đã đóng cửa nhà máy hoặc công bố cắt giảm sản lượng lớn kể từ năm 2022.

Đức và EU đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất đầu tư mạnh vào sản xuất xe điện, nhưng nhu cầu lại không theo kịp các mục tiêu chính trị.

Đức còn gây thêm xáo trộn thị trường bằng cách đột ngột rút lại trợ cấp mua xe điện vào cuối năm 2023.

Porsche trở thành một trong những nạn nhân nổi bật nhất của cách tiếp cận đó, khi từ bỏ kế hoạch phát triển nền tảng xe điện hoàn toàn sau nhiều năm đầu tư.

Sự thay đổi này đã góp phần gây ra khoản chi phí bất thường 3,9 tỷ euro trong năm 2025, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm mạnh gần 93%, từ 5,6 tỷ euro xuống chỉ còn 413 triệu euro.

Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi doanh số bán hàng sụt giảm mạnh tại Trung Quốc, xuống còn chưa đến một nửa so với mức đỉnh năm 2021.

Việc cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh công ty mẹ Volkswagen đang xem xét tăng gấp đôi số lượng nhân viên bị cắt giảm đã được công bố trước đó, từ 50.000 lên tới 100.000 vị trí.

Ngành công nghiệp ô tô Đức đã cắt giảm khoảng 125.000 việc làm kể từ năm 2019, với Mercedes-Benz, BMW và các nhà cung cấp lớn cũng đang giảm chi phí và nhân viên.