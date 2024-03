Hàng nghìn người ở An Giang phải tiêm phòng dại vì chó, mèo cắn

Ngày 14/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) An Giang cho biết, tại địa bàn, tình hình bệnh dại trên người thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh An Giang cũng vừa yêu cầu chính quyền các các địa phương trong tỉnh giám sát bệnh dại, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch.

Cùng ngày, Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cũng gửi lấy ý kiến các sở ngành, quận huyện để tham mưu cho UBND tỉnh có công văn chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật. Đặc biệt, khi tỉnh An Giang đã xuất hiện 2 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại huyện Châu Phú.

Tháng 1/2024, toàn tỉnh An Giang có 3.754 người tiêm vắc xin phòng dại do chó, mèo cắn. Ảnh minh hoạ.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, trong hai ngày 7 - 8/3, một con chó thả rông, ở xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú) chưa tiêm phòng bệnh dại, có biểu hiện hoảng sợ, chạy khu vực tối, tìm nước uống… đã cắn 3 người dân. Kết quả xét nghiệm cho thấy, con chó đã cắn người trên mắc bệnh dại.

Đến ngày 10/3, cùng huyện trên, thêm 1 con chó thả rông tiếp tục cắn 3 người dân khác. Con chó được bắt giữ, nhưng chỉ ít ngày sau đã chết.

CDC An Giang thống kê, chỉ trong tháng 1/2024, toàn tỉnh đã có hơn 3.754 người phải tiêm vắc xin phòng bệnh dại, tiêm huyết thanh kháng dại do bị chó, mèo cắn.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tình hình bệnh dại trên người thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp , cụ thể: Năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố, tăng 12 trường hợp so với năm 2022. Tính riêng từ ngày 1/1 đến ngày 20/2/2024, cả nước đã xảy ra 18 ca tử vong trên người do bệnh dại ở 14 tỉnh, thành phố (tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2023); số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm trước).

Đối với bệnh dại trên động vật, theo tổng hợp số liệu từ báo cáo phòng, chống dịch bệnh động vật trên phần mềm VAHIS của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay cũng đã xảy ra 44 ổ bệnh dại trên động vật tại 22 tỉnh, thành phố. Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra 8 ổ dịch bệnh dại trên động vật, ở 5 tỉnh (gồm 2 ổ dịch trên địa bàn tỉnh An Giang).