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Hàng loạt mỹ phẩm bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi

Mạnh Đông
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Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 6 sản phẩm/lô mỹ phẩm do vi phạm quy định về chất lượng và công thức sản phẩm.

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Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Theo công văn của Cục Quản lý Dược, 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Mỹ phẩm Bảo Lợi sản xuất bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Danh mục gồm dầu gội CURIA; sữa tắm VLIACARE; dầu gội VLIACARE; dầu xả VLIACARE và nước rửa tay VLIACARE. Công ty TNHH Mỹ phẩm Bảo Lợi chịu trách nhiệm đưa dầu gội CURIA ra thị trường; Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty chịu trách nhiệm đưa 4 sản phẩm VLIACARE ra thị trường.

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô Dung dịch vệ sinh phụ nữ THẢO DƯỢC VICTORY - Hộp 1 chai 300 ml, số lô 010426, do Công ty TNHH Dược Chiến Thắng sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi là mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Mẫu được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Nghệ An lấy tại Công ty TNHH Dược Chiến Thắng để kiểm tra chất lượng.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm, lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng.

Các công ty liên quan phải thông báo thu hồi tới nơi phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo thu hồi và tiêu hủy phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9/2026.

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Tags

Bộ Y tế

Cục Quản lý Dược

mỹ phẩm

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