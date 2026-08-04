HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hàng chục xe máy cháy trơ khung trong đêm ở TPHCM

Nguyễn Tiến
|

Đám cháy bùng phát tại bãi tập kết xe máy ở phường Dĩ An (TPHCM) khiến hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi.

Ngày 4/8, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Dĩ An điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bãi tập kết xe máy, khiến hàng chục phương tiện bị thiêu rụi.

Hàng chục xe máy cháy trơ khung tại TPHCM trong đêm 2026 - Ảnh 1.

Hỏa hoạn thiêu rụi hàng chục xe máy vừa nhập về ở Dĩ An. Ảnh. X.Đ

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 3/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại bãi chứa xe máy cạnh số 55 đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán, sử dụng bình chữa cháy và các dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực chứa nhiều xe máy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến nhiều người phải tháo chạy.

Để ngăn cháy lan, người dân khẩn trương di dời xe máy trong một cửa hàng cầm đồ nằm sát hiện trường.

Hàng chục xe máy cháy trơ khung tại TPHCM trong đêm 2026 - Ảnh 2.

Hàng chục xe máy cháy trơ khung. Ảnh. X.Đ

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 10 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng chục xe máy. Theo người dân địa phương, số xe này vừa được một cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Tri Phương nhập về và tập kết tạm tại bãi đất trống.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đắk Lắk xử lý thí sinh dùng điện thoại gian lận thi tốt nghiệp THPT
Tags

Công an phường Dĩ An

đường nguyễn tri phương

phường Dĩ An

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại