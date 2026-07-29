Hàn Quốc là trung gian cấp pháo tự hành 105mm cho Ukraine?

Hàn Quốc dường như đã bắt đầu cung cấp pháo tự hành 105mm cho lực lượng vũ trang Ukraine thông qua một quốc gia trung gian.

Pháo tự hành M101 của Hàn Quốc.

Hàn Quốc sở hữu 1.500 khẩu pháo M101 (cỡ nòng 105mm) và khoảng 50 khẩu pháo tự hành gắn trên xe tải K105 HT.

Theo thỏa thuận nào Ukraine có thể nhận được chúng sau năm 2025?

Ngay từ tháng 10/2024, trong khi quân đội Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ Nga trong chiến dịch Kursk, sự chú ý đã chuyển sang kho dự trữ 3,4 triệu quả đạn pháo 105mm, cũng như kho vũ khí và hệ thống pháo 105mm của Hàn Quốc - những vũ khí đang rất cần cho quân Ukraine.

Mặc dù Hàn Quốc chưa chính thức cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Ukraine và từ chối bán vũ khí theo hợp đồng thương mại, các báo cáo không chính thức cho thấy, Seoul có thể đã cấp một số vũ khí cho Ukraine thông qua một "kênh trung gian".

Theo báo cáo thường niên năm 2025 của Cộng hòa Séc, nước này đã nhập khẩu 100 khẩu pháo 105mm từ Hàn Quốc.

Quân đội Séc hiện không sử dụng hệ thống pháo 105mm, điều này cho thấy Séc có thể sẽ chuyển giao những khẩu pháo này cho Ukraine sau khi tiến hành sửa chữa và/hoặc hiện đại hóa cần thiết.

Nếu 100 khẩu pháo đó thực sự được chuyển giao cho Ukraine thông qua Cộng hòa Séc, điều đó có nghĩa là Hàn Quốc chỉ chuyển giao khoảng 6% tổng số hệ thống pháo binh cỡ đó cho Ukraine.

Tuy nhiên, ngoài các khẩu pháo, một câu hỏi quan trọng khác là đạn dược - cụ thể là liệu Hàn Quốc đã cung cấp đủ số lượng đạn 105mm cho các khẩu pháo được giao cho Cộng hòa Séc, để có thể chuyển giao tiếp theo cho Ukraine hay chưa.

Tóm lại, câu hỏi quan trọng là liệu lô hàng từ Hàn Quốc đến Cộng hòa Séc này chỉ là trường hợp cá biệt, hay là sự khởi đầu của một mô hình vận chuyển thiết bị hạng nặng và vũ khí đến Ukraine thông qua Cộng hòa Séc trên diện rộng hơn.