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Hai vợ chồng cùng nhồi máu cơ tim cấp trong một ngày

Việt Linh/VTC News
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Hai vợ chồng bà N.T.H (Hà Tĩnh) cùng nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp và được xác định nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cùng lúc cấp cứu và điều trị cho 2 bệnh nhân T.V.T (73 tuổi) và N.T.H (71 tuổi) với các triệu chứng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp. Điều đặc biệt, ông T và bà H là hai vợ chồng, cùng có các dấu hiệu trên trong cùng một ngày.

Kết quả chụp động mạch vành của ông T cho thấy đoạn đầu động mạch liên thất trước bị tắc hoàn toàn ngay trong vị trí stent cũ. Ngoài ra, động mạch mũ và động mạch vành phải của bệnh nhân đều hẹp khoảng 80%.

Trong khi đó, bà H cũng được đưa đến bệnh viện với biểu hiện đau ngực, tụt huyết áp. Kết quả thăm dò cho thấy động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn.

Trước tình trạng nguy cấp của cả hai bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Tim mạch nhanh chóng tiến hành can thiệp mạch vành. Ông T được đặt một stent tại động mạch liên thất trước, còn bà H được đặt một stent tại động mạch vành phải.

Sau can thiệp, dòng máu qua các động mạch vành được tái lập, tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân dần ổn định. Dự kiến, cả hai được xuất viện vào đầu tuần tới nếu tiếp tục hồi phục thuận lợi.

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Hai vợ chồng bà H được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ Khoa Tim mạch, việc hai vợ chồng cùng bị nhồi máu cơ tim cấp trong một ngày là tình huống hy hữu. Cả hai đều có tổn thương mạch vành nghiêm trọng, trong đó một người bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước tại vị trí stent cũ, người còn lại tắc hoàn toàn động mạch vành phải.

Nhồi máu cơ tim cấp xảy ra khi dòng máu đến nuôi cơ tim bị tắc nghẽn đột ngột. Nếu không được phát hiện và tái thông mạch vành kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trường hợp của hai vợ chồng ông T cho thấy việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường như đau ngực dữ dội, khó chịu vùng ngực, vã mồ hôi, khó thở và nhanh chóng đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch là yếu tố quan trọng trong cấp cứu nhồi máu cơ tim.

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Tags

nhồi máu cơ tim

tỉnh Hà Tĩnh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

stent

mạch vành

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