Hai sao phim "Sex and the city" bất ngờ tái ngộ, U60 mà nhan sắc khiến nhiều người trầm trồ

Hai sao phim "Sex and the city" bất ngờ tái ngộ

Mới đây, ngôi sao phim “Sex and the city” Kristin Davis đăng lên Instagram một bức ảnh chụp chung với bạn diễn Cynthia Nixon. Đã rất lâu rồi, hai nữ diễn viên phim “Sex and the city” mới đứng chung một khung hình.

Trong ảnh, Kristin và Cynthia đứng trước một cây đàn piano, tay cầm nhiều quả cà chua. “Tôi không biết vì sao chúng tôi lại cầm cà chua nữa”, Kristin viết chú thích cho bức ảnh.

Hai sao phim "Sex and the city" Cynthia Nixon (trái) và Kristin Davis (phải) bất ngờ tái ngộ vào cuối tháng 9. Ảnh: Instagram @iamkristindavis.

Phim "Sex and the city" là một bộ phim truyền hình đình đám của HBO. Phim được phát sóng từ năm 1998 đến 2004 với tổng cộng 94 tập phim. Phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này.

Người hâm mộ vô cùng thích thú trước sự tái ngộ gần đây của hai sao phim "Sex and the city". Điều này được thể hiện rõ trong lượt thích và lượt bình luận của bức ảnh. Trong khi những bức ảnh khác gần đây của Kristin thu hút khoảng 10.000-50.000 lượt thích, bức ảnh tái ngộ với Cynthia thu hút 381.000 lượt thích.

Cùng với đó, bức ảnh có hơn 1.300 bình luận, phần lớn trong số đó dành lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp của hai sao phim “Sex and the city”.

“Trông hai bạn thật tuyệt”, một người bình luận.

“Một sự trở lại chăng?”, người khác đặt câu hỏi.

“Aaah, tôi thích bạn và sự hài hước của bạn! Cả hai bạn đều trông thật đẹp!”, người khác tiếp tục.

“Sao cả hai trông như mới 12 tuổi vậy?! Thật xinh đẹp!”, người thứ tư viết.

Những lời khen chưa dừng lại ở đó, các fan hâm mộ tiếp tục khen hai nữ diễn viên “dễ thương”, “tuyệt đẹp”, “rạng rỡ” kèm theo nhiều icon trái tim để thể hiện tình cảm.

Đây không phải là lần đầu tiên Kristin và Cynthia được khen ngợi vì sự trẻ trung xinh đẹp của họ. Trong các bài đăng khác, Kristin, hiện 59 tuổi, thường xuyên được nhận định là trẻ hơn tuổi, quyến rũ y như thời đóng phim “Sex and the city”. Còn với Cynthia, 58 tuổi, cô gây ấn tượng với làn da trắng hồng “hack tuổi” và eo thon dáng gọn đáng ngưỡng mộ.

Hai sao phim "Sex and the city" thường xuyên đăng ảnh lên Instagram cá nhân và nhận được nhiều lời khen từ người dùng mạng.

Cả hai người phụ nữ đều trong độ tuổi U60 nhưng nhờ luôn chú ý tới chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, họ đã duy trì được nhan sắc trẻ trung hiếm thấy.

Bí quyết làm đẹp của hai sao phim "Sex and the city"

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí Allure năm 2009, Kristin nhấn mạnh cô luôn sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời.

Cô nói: "Tôi nghĩ rằng những phụ nữ trẻ chưa hiểu hết tầm quan trọng của kem chống nắng và họ sẽ hối hận về sau. Tôi cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy tôi sử dụng kem dưỡng ẩm chống lão hóa kiêm chống nắng với SPF 50".

Một trong những bí quyết làm đẹp quan trọng nhất của Kristin là bôi kem chống nắng thường xuyên.

Nữ diễn viên cho biết khi đi quay, cô thường thoa lại kem chống nắng sau bữa trưa. "Nếu tôi quên, khuôn mặt tôi sẽ bị loang lổ và chuyên gia trang điểm phải khắc phục điều đó với đồ trang điểm".

Ngoài ra, sao phim “Sex and the city” còn tập yoga từ khi còn trẻ, thậm chí còn trở thành một giáo viên yoga chuyên nghiệp.

"Tôi đã là một người tập yoga từ sớm trước khi bộ môn này lan rộng ra thế giới. Tôi may mắn khi tìm thấy yoga, vì nó giúp tôi tập trung vào những điều cốt lõi và tìm ra điều gì khiến cơ thể tôi cảm thấy thoải mái, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất", Kristin nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NewBeauty năm 2022.

Sao phim “Sex and the city” trong một sự kiện thảm đỏ năm 2021.

Với Cynthia, cô từng mắc bệnh rosacea, một tình trạng viêm da kéo dài khiến da mẩn đỏ và phát ban. Các triệu chứng dữ dội đến mức chúng từng khiến cô tự ti và căng thẳng. Thế nhưng, sao phim “Sex and the city” đã vượt qua căn bệnh này bằng một chế độ chăm sóc da đặc biệt.

Đầu tiên, cô đơn giản hóa chu trình làm đẹp của mình. “Việc có một chu trình đơn giản, nhẹ nhàng đã thay đổi cuộc sống của tôi", Cynthia chia sẻ năm 2013. "Tôi không bao giờ sử dụng bất cứ thứ gì gây châm chích, và tính nhất quán rất quan trọng - ví dụ, tôi luôn rửa mặt vào buổi tối thay vì buổi sáng".

Cynthia từng mắc bệnh rosacea nhưng rất biết cách chăm sóc da để giảm mẩn đỏ.

Cynthia cũng giảm bớt lớp trang điểm của mình. “Tôi phải nói rằng, một trong những điều tôi nhận ra - đặc biệt là khi tôi già đi - là trang điểm là một cách làm đẹp tuyệt vời, nhưng bạn thực sự nên trang điểm càng ít càng tốt”, sao phim “Sex and the city” chia sẻ. "Nhiều lớp nền dày khiến bạn trông già hơn", cô nói.

Ngoài ra, Cynthia cũng uống nhiều nước và luôn để ý đến việc giữ ẩm cho da.

Cynthia uống nhiều nước và luôn để ý đến việc giữ ẩm cho da.

“Tôi dành nhiều thời gian để dưỡng ẩm bằng kem và dầu”, Cynthia nói. “Và tôi mang theo nhiều thứ bên mình trong ngày để đảm bảo làn da của mình luôn được cấp đủ nước”.