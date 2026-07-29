Hải Phòng sắp có Khu kinh tế chuyên biệt đầu tiên rộng hơn 5.300 ha, khởi động Khu thương mại tự do hơn 6.200 ha

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, ngày 30/7/2026, thành phố sẽ tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng.

Ảnh minh họa. (CTTĐT TP Hải Phòng)

Tại hội nghị, thành phố sẽ công bố Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế chuyên biệt Hải Phòng và Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 14/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050, theo thông tin báo Hải Phòng.﻿

Hội nghị cũng sẽ diễn ra nghi thức khởi động Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng , đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Nhân dịp này, thành phố sẽ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển Khu kinh tế và Khu Thương mại tự do Hải Phòng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 12/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, thành phố Hải Phòng là khu kinh tế chuyên biệt có quy mô diện tích 5.300 ha, nằm trên địa bàn 06 xã: Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng, Bắc Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Hưng và Bình Giang.

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của khu kinh tế gồm: khu vực phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp ); khu thương mại - dịch vụ tổng hợp; khu vực phi thuế quan và khu dịch vụ logistic; trung tâm logicstic, trung tâm đổi mới sáng tạo.



Quyết định nêu rõ, giai đoạn 2025 - 2026, hoàn thành quy hoạch chung và một số quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đối với các phân khu quan trọng.

Giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thiện các thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư, xây dựng. Bước đầu vận hành hiệu quả các công trình, dự án đã xây dựng; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng đô thị, công nghiệp, dịch vụ trong khu kinh tế; nghiên cứu triển khai một số mô hình, dự án sản xuất mới trong khu kinh tế.

Giai đoạn 2031 - 2035, hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế, xã hội của khu kinh tế đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, hình thành diện mạo của đô thị xanh thông minh, với các dịch vụ chất lượng cao; tiếp tục thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực theo định hướng trong khu kinh tế.﻿

Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng thành lập tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 4/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Quy hoạch chung Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 14/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu Kinh tế ven biển phía Nam có quy mô khoảng 20.000 ha, bao gồm toàn bộ các xã Hùng Thắng, Chấn Hưng và một phần các xã: Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am, Nam Đồ Sơn.

Đây là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, có vai trò đổi mới, tiên phong, có chức năng hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác.

Còn Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng (FTZ) thành lập tại Quyết định số 4068/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND thành phố Hải Phòng, quy mô khoảng 6.292 ha bố trí tại các vị trí không liền kề gắn với Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng được quy hoạch tại 3 vị trí thuộc phạm vi các khu kinh tế ven biển của thành phố. Cụ thể, vị trí 1 có diện tích khoảng 2.923 ha, nằm trong phạm vi Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc địa bàn xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng. Phía Bắc giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp khu dân cư và đất phát triển đô thị xã Hùng Thắng; phía Nam giáp biển Đông, dải ven biển Đồ Sơn; phía Đông giáp cảng và dịch vụ hậu cần ven biển.

Vị trí 2, có diện tích khoảng 1.077 ha, nằm trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc địa bàn phường Đông Hải. Phía Bắc giáp cầu đường Tân Vũ - Lạch Huyện và một phần Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 2), Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1); phía Nam giáp luồng hàng hải vào cảng Lạch Huyện và biển Đông; phía Đông giáp khu cảng biển nước sâu Lạch Huyện; phía Tây giáp phường Hải An – khu đất đang phát triển đô thị và công nghiệp ven biển.

Vị trí 3, có diện tích khoảng 2.292 ha nằm trong phạm vi Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc địa bàn đặc khu Cát Hải. Phía Đông, Đông Bắc giáp các bến số 01-06 cảng Lạch Huyện và nhà ga đường sắt nối từ Cảng Lạch Huyện đến tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; phía Tây giáp cầu Tân Vũ - Lạch Huyện và đất liền đảo Cát Hải; phía Nam giáp biển Đông.