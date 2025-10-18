Hai nữ nghệ sĩ về miền Tây, người dân ôm chầm lấy khóc nức nở

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung và nghệ sĩ Phi Phụng đã có chuyến tham quan miền Tây và viếng Mẹ Mẫu Tiền Giang.



Nghệ sĩ Phương Dung nói: "Chị em tôi hôm nay đi ăn đám giỗ ở miền Tây, hẹn người ta 2 giờ chiều mà giờ 6 giờ hơn rồi chưa đến được tới nơi. Chúng tôi đang đói lắm rồi, đường phố tối thui, không một bóng xe nào. Người ta còn để dành hẳn cho chị em tôi một mâm cỗ, chúng tôi thấy áy náy và có lỗi quá".

Tới nơi, hai nữ nghệ sĩ được người dân Tiền Giang đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình, ăn uống linh đình. Ăn uống xong, mọi người liên tục ra xin chụp hình và còn tặng quà đầy ắp xe.

Phương Dung nói: "Giờ chắc chúng tôi phải ngồi ké xe khác vì xe này chở đầy đổ rồi. Mọi người cho quá trời trái cây, đồ ăn. Đi ăn giỗ xong còn mang về biết bao quà, thanh long, bánh tét, chỗ đâu mà để? Giờ về thành phố chắc đem thanh long ra bán cũng được".

Người dân ôm chầm Phương Dung và Phi Phụng

Tiếp đó, hai nữ nghệ sĩ cùng nhau đi viếng chùa Mẹ Mẫu Tiền Giang và được nhiều người dân nhận ra, xin tới chụp hình. Thậm chí, có một người phụ nữ còn rối rít lao tới bật khóc, ôm chầm lấy Phương Dung, khiến cô phải thốt lên: "Trời ơi, khóc luôn rồi".

Điều đó cho thấy, Phương Dung và Phi Phụng rất được khán giả yêu mến dù không quá nổi tiếng, không xuất hiện nhiều trên truyền thông như những nghệ sĩ khác.

Sở dĩ như vậy vì cả hai chọn đi theo con đường khác biệt. Theo đó, hai nữ nghệ sĩ là thành viên nhóm Ngũ Long Du Ký.

Nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký được thành lập với mục đích nhân văn là làm từ thiện. Các thành viên ban đầu gồm những gương mặt quen thuộc như Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Hoa hậu Diễm Hương và Năm Chà. Họ cùng nhau xây dựng kênh YouTube, ban đầu chia sẻ các vlog du ký, hậu trường đi diễn.

Tuy nhiên, mục tiêu chính và hoạt động nổi bật nhất của nhóm là giúp đỡ nghệ sĩ nghèo và những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã tích cực đi thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền, hiện vật cho nhiều nghệ sĩ gạo cội đang đau bệnh, túng thiếu. Sự nhiệt huyết và chân thành của họ đã lay động khán giả, thu hút sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm khác.

Một trong những trường hợp được nhóm hỗ trợ gây xúc động là cố nghệ sĩ Hoàng Lan, cũng như nhiều nghệ sĩ cải lương khác. Mặc dù có một số thay đổi về thành viên, nhóm vẫn kiên trì với sứ mệnh thiện nguyện của mình. Ngũ Long Du Ký đã trở thành biểu tượng đẹp về sự tương trợ, nghĩa tình giữa các nghệ sĩ. Hành trình du ký và làm từ thiện của nhóm đã lan tỏa thông điệp yêu thương, nhân ái trong cộng đồng.