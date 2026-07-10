HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hai nhóm phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn vì mâu thuẫn trên TikTok

Nguyễn Tiến
|

Mâu thuẫn khi tranh cãi trên TikTok, hai nhóm phụ nữ hẹn gặp trước cổng một công ty ở phường Thuận Giao rồi lao vào đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, nhiều người bị công an triệu tập làm việc.

Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hai nhóm phụ nữ hẹn đánh nhau trước cổng một công ty trên địa bàn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn khi tương tác trên mạng xã hội TikTok.

Hai nhóm phụ nữ ẩu đả trên TikTok gây náo loạn tại phường Thuận Giao - Ảnh 1.

Công an điều tra vụ đánh nhau trước cổng công ty xuất phát từ mâu thuẫn trên TikTok. ﻿Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Theo cơ quan công an, khoảng 12 giờ ngày 6/7, hai nhóm phụ nữ xảy ra cãi vã trên TikTok. Trong quá trình tranh cãi, các bên liên tục nhắn tin xúc phạm, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, một nhóm đã tập trung trước cổng Công ty Hài Mỹ, tại khu phố Bình Phú, phường Thuận Giao để chờ đối phương. Khi gặp nhau, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát, đánh nhau ngay trước cổng công ty.

Vụ việc khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời gây mất trật tự trong thời điểm công nhân ra vào làm việc.

Đến ngày 8/7, đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm phụ nữ đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều lượt xem, bình luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tham gia đánh nhau.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc cho thấy những hệ lụy từ việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát. Chỉ vì những mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng và sự thiếu kiềm chế, các bên đã biến tranh cãi thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của doanh nghiệp.

Công an phường Thuận Giao khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh trên mạng xã hội, không sử dụng lời lẽ xúc phạm, kích động hoặc thách thức người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh giải quyết bằng đối thoại hoặc thông qua cơ quan chức năng, tuyệt đối không tụ tập, hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực.

Người đàn ông SN 1972 chuyển khoản 40 triệu đồng sau khi "cán bộ huyện đội" nhờ mua 120 giường tầng: Công an lập thức phong tỏa dòng tiền
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

phường Thuận Giao

Công an phường Thuận Giao

Công an phường Thuận Giao Theo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại