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Người đàn ông SN 1972 chuyển khoản 40 triệu đồng sau khi "cán bộ huyện đội" nhờ mua 120 giường tầng: Công an lập thức phong tỏa dòng tiền

Nam An
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Sau khi bị lừa chuyển 40 triệu đồng bởi đối tượng giả danh cán bộ huyện đội, ông Trịnh Minh Hồng đã được Công an xã Thổ Tang phối hợp ngân hàng hỗ trợ thu hồi toàn bộ số tiền .

Ngày 8/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ông Trịnh Minh Hồng (SN 1972, trú tại thôn Phù Chính, xã Thổ Tang) đã gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh và Công an xã Thổ Tang sau khi được lực lượng công an hỗ trợ thu hồi toàn bộ 40 triệu đồng bị lừa đảo chiếm đoạt.

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, ngày 23/6, ông Hồng nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ huyện đội, đặt vấn đề ký hợp đồng tổ chức chuyến du lịch Hạ Long. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục nhờ ông liên hệ mua 120 giường sắt hai tầng và cung cấp số điện thoại của đơn vị bán hàng để trực tiếp giao dịch.

Bức thư cảm ơn của ông Trịnh Minh Hồng (SN 1972, trú tại thôn Phù Chính, xã Thổ Tang) đã gửi Giám đốc Công an tỉnh và Công an xã Thổ Tang

Tin tưởng, ông Hồng đã chuyển khoản 40 triệu đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi đến địa điểm hẹn, ông không gặp được người như đã hẹn, đồng thời các số điện thoại liên quan đều không thể liên lạc. Nhận ra mình bị lừa, ông đã đến trình báo Công an xã Thổ Tang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thổ Tang đã khẩn trương phối hợp với ngân hàng triển khai các biện pháp phong tỏa dòng tiền, đồng thời hướng dẫn bị hại thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản và phòng ngừa rủi ro. Nhờ sự phối hợp kịp thời, toàn bộ số tiền 40 triệu đồng đã được ngân hàng hoàn trả cho ông Hồng.

Xúc động khi nhận lại tài sản, ông Trịnh Minh Hồng đã gửi thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh và Công an xã Thổ Tang. Trong thư, ông bày tỏ niềm vui khi số tiền bị chiếm đoạt được thu hồi kịp thời, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ, chiến sĩ công an vì tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong quá trình hỗ trợ người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại.

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