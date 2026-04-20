Hai người đàn ông cùng mắc ung thư gan dù không rượu hay thuốc lá: Hoá ra trong nhà đều có chung 1 thứ… "vô hình"

Chuyên gia gan mật tụy Chien Cheng-hung (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo: Không chỉ rượu bia hay thuốc lá, các bệnh viêm gan B hoặc viêm gan C mới dẫn tới ung thư gan. Căn bệnh này có thể đến từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nhiều yếu tố chúng ta không ngờ tới. Ví dụ như 2 nam bệnh nhân gần đây ông điều trị cùng mắc ung thư do thắp hương (nhang) trong phòng kín tại nhà nhiều năm.

Bác sĩ Chien kể, hai người đàn ông này có khá nhiều điểm chung. Họ đều khoảng 80 tuổi, cùng sống tại một địa phương tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Họ không quen biết nhau nhưng cùng đến bệnh viện khám vì có các dấu hiệu rõ rệt của ung thư gan như: mệt mỏi, vàng da và mắt, đau thượng vị bên phải, sụt cân nhanh. Cả hai đều có lối sống lành mạnh: không hút thuốc, gần như không động đến bia rượu, ngủ sớm và thường xuyên tập thể dục. Đồng thời, không ai trong hai người có bệnh lý nền về gan mật tụy. Điều này khiến các y bác sĩ vừa cảm thấy tò mò, lại rối bời vì "khó có thể trùng hợp như vậy được".

Sau nhiều lần phân tích lối sống, cuối cùng bác sĩ Chien đã tìm ra điểm chung cuối cùng, cũng chính là nguyên nhân gây bệnh ở hai người. Đó là một thứ "vô hình" ít ai ngờ tới nhưng thường xuyên xuất hiện trong nhà của các gia đình, nhất là các quốc gia Châu Á.

Hóa ra cả hai người đàn ông đều là con trai cả, phụ trách hương khói bàn thờ dòng họ và thắp hương gần như mỗi ngày. Bản thân hai bệnh nhân cũng rất ngỡ ngàng khi biết được nguồn cơn. Một trong số đó còn tức giận hỏi bác sĩ: "Chẳng lẽ ai thắp hương hàng ngày cũng mắc bệnh ung thư? Vô lý quá!".

Tuy nhiên, khi bác sĩ Chien phân tích điểm khác biệt về thể trạng, tuổi tác, tần suất thắp hương và đặc biệt là thói quen đốt hương trong phòng kín thì cả 2 hiểu ra, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Tại sao thắp hương trong phòng kín gây ung thư gan?

Bác sĩ Chien cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến hít khói hương, đặc biệt là thắp hương trong phòng kín gây ung thư gan. Cụ thể:

- Bụi mịn PM2.5 gây tổn thương tế bào gan: Các hạt bụi mịn này đi qua phổi, vào máu và tích tụ trong gan, gây viêm và tổn thương tế bào gan, dẫn đến nguy cơ ung thư.

- Các chất hóa học độc hại: Khói hương chứa các chất như benzen, formaldehyde, và PAHs, đều là chất gây ung thư. Khi hít vào, chúng làm hại tế bào gan và làm tăng nguy cơ ung thư.

- Khói hương làm giảm khả năng giải độc của gan: Khói hương không chỉ tác động trực tiếp đến gan mà còn làm giảm khả năng giải độc của cơ quan này. Dẫn đến tích tụ độc hại và tăng nguy cơ ung thư.

Bác sĩ Chien cũng nhắc nhở rằng chất độc hại và bụi mịn trong khói hương ngoài gây hại cho gan còn có thể tác động xấu tới nhiều cơ quan khác trong cơ thể theo thời gian hoặc liên tục hít trong phòng kín. Đặc biệt là phổi và thận, hệ tuần hoàn.

Nó có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi. Làm quá tải thận và gây bệnh về thận, bao gồm cả ung thư thận.

Với hệ tuần hoàn nó gây xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, bệnh tim mạch, đột quỵ, thoái hóa não bộ.... Phụ nữ mang thai hít phải khói hương quá nhiều cũng làm tăng nguy cơ sinh non, sảy thai hay con có nguy cơ mắc các chứng bệnh thần kinh và dị ứng cao hơn.

Vì vậy, bác sĩ Chien đặc biệt nhấn mạnh rằng dù thắp hương là truyền thống đẹp, mang ý nghĩa tâm linh nhưng nên lưu ý để an toàn sức khỏe. Ví dụ như giảm thiểu số lượng hương khi thắp, thay đổi cách thờ cúng, luôn mở cửa thông gió khi thắp hương, chọn loại hương chất lượng cao…

Còn về phần hai người đàn ông này, họ mắc thêm một lỗi nghiêm trọng nữa là khi thấy cơ thể có các triệu chứng bất thường không chịu đi khám ngay. Bình thường, họ ỷ lại mình sống lành mạnh, chăm thể dục nên cũng không khám sức khỏe định kỳ. Sau khi được bác sĩ phân tích, họ quyết định đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, nhất là tầm soát phổi và thận để tìm ra vấn đề trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Health Sent, China News, Aboluowang