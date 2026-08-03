Hai Long gây sốt khi ghi bàn rồi ăn mừng ngạo nghễ, khẳng định vị thế đương kim vô địch trước Indonesia

Tiền vệ Hai Long có màn ăn mừng gây sốt trong trận ĐT Indonesia và Việt Nam tối ngày 3/8.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bui-hoang-viet-anh-a654377.html