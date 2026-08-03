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Hai Long gây sốt khi ghi bàn rồi ăn mừng ngạo nghễ, khẳng định vị thế đương kim vô địch trước Indonesia

Tiên Tiên
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Tiền vệ Hai Long có màn ăn mừng gây sốt trong trận ĐT Indonesia và Việt Nam tối ngày 3/8.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 trên sân Pakansari tối 3/8 không chỉ nóng bởi tính chất căng thẳng mà còn để lại dấu ấn đậm nét mang tên Nguyễn Hai Long.

Bất ngờ được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội hình xuất phát bên hành lang cánh trái nhằm hỗ trợ cho Đình Bắc và Tài Lộc, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã nhanh chóng chứng minh giá trị bằng một màn trình diễn bùng nổ.

Đến phút 14, từ một pha phản công nhanh sắc lẹm, Lê Phạm Thành Long tung đường chuyền chọc khe xé tan hàng phòng ngự Indonesia. Hai Long dùng tốc độ vượt qua các hậu vệ đối phương, bình tĩnh dứt điểm chìm hiểm hóc về góc gần, nhân đôi cách biệt cho Việt Nam.

Không chỉ để lại ghi dấu ấn đậm nét bằng một bàn thắng quý giá, tiền vệ sinh năm 2000 còn khiến truyền thông và người hâm mộ đặc biệt chú ý bởi màn ăn mừng đầy cá tính. Thay vì chạy về góc sân hay ôm các đồng đội chia vui như thói quen, Hai Long chủ động tiến về phía khán đài rồi tự tin chỉ tay thẳng vào logo nhà đương kim vô địch ASEAN Cup trên tay áo. Đây là logo dành riêng cho tuyển Việt Nam - đội bóng đương kim vô địch của giải đấu.

Hai Long nâng tỉ số lên 2-0 (Ảnh: TA)

(Ảnh: TA)

(Ảnh: TA)

Màn ăn mừng đặc biệt của Hai Long  (Ảnh: TA)

Hành động đập tan sức ép chảo lửa Pakansari ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dành trọn lời khen cho tinh thần chiến đấu kiên cường cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng của Hai Long trong một trận cầu có ý nghĩa đặc biệt. Màn ăn mừng này không chỉ thể hiện niềm tự hào kiêu hãnh mà còn như một lời khẳng định đầy đặn về vị thế của đội bóng số một khu vực.

Trước đó phút thứ 6 của trận đấu, tuyển Việt Nam đã cụ thể hóa sức ép bằng một tình huống pressing tầm cao cực kỳ hiệu quả. Sau khi cướp được bóng từ chân đội bạn, Hai Long nhanh nhạy chuyền bóng cho Hoàng Đức ở rìa vùng cấm địa. Tiền vệ sinh năm 1998 sau đó thực hiện đường chọc khe tinh tế để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm góc gần chính xác, đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata và mở tỷ số cho đội khách.

Văn Vĩ mở tỉ số cho tuyển Việt Nam (Ảnh: TA)

(Ảnh: TA)

(Ảnh: TA)

(Ảnh: TA)

Tiên Tiên

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