Đó là vaccine phế cầu và vaccine phòng ngừa ung thư cổ tử cung HPV.

Ông Dương Chí Nam - Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo kế hoạch, vaccine phế cầu được triển khai ngay từ quý I/2026. Vaccine này đã về Việt Nam và trong thời gian kiểm định.

Vaccine HPV phòng ung thư cổ tử cung dự kiến bắt đầu triển khai vào quý III hoặc quý IV/2026, do cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục đấu thầu, nhập khẩu và kiểm định. Từ năm 2026 đến 2028, 4 tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long sẽ thí điểm tiêm vaccine ngừa HPV miễn phí cho trẻ em gái nhóm 11 tuổi.

Hai loại vaccine ‘tiền triệu’ sẽ được tiêm miễn phí cho trẻ trong năm 2026 (Ảnh: CDC Hà Nội)

Thông tin này khiến các bậc phụ huynh có con nhỏ phấn khởi bởi đây là hai loại vaccine có chi phí khá cao nếu sử dụng tiêm dịch vụ. Theo thị trường hiện nay, vaccine phế cầu dao động từ 1-2 triệu đồng/mũi; vaccine HPV có giá từ gần 1-3 triệu đồng/mũi. Việc đưa hai loại vaccine này vào chương trình tiêm chủng miễn phí sẽ giúp nhiều trẻ em được tiếp cận loại vaccine đắt đỏ, phòng bệnh trong cộng đồng.

Ông Nam cũng thông tin, từ cuối năm 2024 vaccine Rota được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em sinh sống tại 32 tỉnh (cũ) thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Năm 2025, chương trình tiếp tục mở rộng thêm tại 9 tỉnh.

Từ năm 2026 Bộ Y tế hướng tới triển khai trên phạm vi toàn quốc, giúp nhiều trẻ em hơn được tiếp cận vắc xin Rota trong tiêm chủng mở rộng. Tại Hà Nội, ngay từ đầu năm 2026, TP đã triển khai chương trình uống vaccine Rota cho trẻ.

Theo Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, mục tiêu đến năm 2030, tất cả các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt tỉ lệ bao phủ từ 95% trở lên trên phạm vi toàn quốc, ở tất cả các địa bàn, từ xã, phường.