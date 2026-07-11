Hai lần mang thai ngoài ý muốn, cô gái 16 tuổi đối diện nguy cơ vô sinh

Cô gái 16 tuổi nhập viện với hai vòi tử cung áp xe nặng sau hai lần mang thai ngoài ý muốn, đối mặt nguy cơ ảnh hưởng khả năng làm mẹ trong tương lai.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bệnh nhân nữ sinh năm 2010 nhập viện khi xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, khí hư ra nhiều và có biểu hiện bất thường.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân từng hai lần mang thai ngoài ý muốn, đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp và thực hiện hút thai.

Kết quả thăm khám khiến gia đình và ê-kíp điều trị lo ngại khi phát hiện bệnh nhân bị viêm phần phụ nặng, hai vòi tử cung đều xuất hiện khối áp xe lớn. Tình trạng viêm kéo dài khiến vùng tiểu khung và ổ bụng bị dính phức tạp.

Dù được điều trị tích cực bằng phác đồ phối hợp ba loại kháng sinh, các chỉ số viêm của bệnh nhân vẫn không cải thiện. Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi khẩn cấp.

Hai lần mang thai ngoài ý muốn, cô gái 16 tuổi đối diện với nguy cơ vô sinh.

Ca phẫu thuật do PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào - Trưởng khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cùng ê-kíp Gây mê hồi sức thực hiện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ vùng tiểu khung bị dính do tình trạng viêm kéo dài. Ê-kíp đã tiến hành gỡ dính, mở và dẫn lưu hai khối áp xe, hút sạch dịch mủ, rửa ổ bụng nhiều lần bằng dung dịch sát khuẩn.

Mục tiêu lớn nhất của ca mổ là kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, đồng thời cố gắng bảo tồn cơ quan sinh sản, giữ lại cơ hội làm mẹ trong tương lai cho bệnh nhân khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau phẫu thuật và tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định. Hiện tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát, bệnh nhân hết sốt, sức khỏe hồi phục tích cực.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở cuộc phẫu thuật trước mắt mà còn là những ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe sinh sản của bệnh nhân.

Viêm phần phụ nặng kèm áp xe hai vòi tử cung có thể để lại sẹo xơ, gây dính vòi tử cung. Dù đã được điều trị và bảo tồn cơ quan sinh sản, bệnh nhân vẫn có nguy cơ giảm khả năng sinh sản, vô sinh hoặc tăng nguy cơ mang thai ngoài tử cung trong tương lai.

Các bác sĩ cho biết, nhiều bạn trẻ vẫn còn quan niệm sai lầm như cho rằng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể sử dụng thường xuyên, hút thai là thủ thuật đơn giản hoặc những dấu hiệu như đau bụng, khí hư bất thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, những vấn đề này nếu không được phát hiện và xử lý đúng cách có thể để lại hậu quả lâu dài.

Chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo, thanh thiếu niên cần được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp và không lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, khí hư thay đổi, sốt, ra máu kéo dài sau thủ thuật sản phụ khoa, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời.