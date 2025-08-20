Hai hành động cực tốt cho chuyện thân mật: Tiếc là nhiều nam giới bỏ qua

Ảnh minh họa

Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi mình nên làm gì để cải thiện chuyện thân mật với nửa kia? Câu trả lời có thể nằm ở hai hành động đơn giản đến bất ngờ.

Theo một nghiên cứu mới vừa đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Tình dục, hai hành động ôm và nắm tay có thể giúp thúc đẩy đời sống tình dục thăng hoa.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu tại Viện Kinsey ở Indiana, Mỹ, đã khảo sát hơn 1.156 phụ nữ từ 18 đến 72 tuổi.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Các hành vi âu yếm như ôm và nắm tay là thành phần thiết yếu trong nhiều mối quan hệ thân mật.”

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những phụ nữ thường xuyên nhận được sự âu yếm trong mối quan hệ tình cảm báo cáo mức độ hài lòng với cơ thể cao hơn, cũng như sự hài lòng cao hơn trong mối quan hệ và đời sống tình dục.”

“Điều này nhấn mạnh cách mà thông điệp từ người yêu — cả lời nói và hành động — có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của phụ nữ.”

“Với thực trạng không hài lòng về ngoại hình khá phổ biến ở nữ giới, các kết quả này cho thấy hành động âu yếm có thể mang lại tác động tích cực đáng kể.”

Các nhà nghiên cứu cho những hành động đơn giản như ôm nửa kia thường xuyên hơn sẽ gửi đi thông điệp rằng bạn bị họ thu hút, từ đó khiến họ cảm thấy tốt hơn về bản thân. Điều này có thể dẫn đến việc họ đầu tư nhiều hơn cho mối quan hệ, cảm thấy hạnh phúc hơn và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Các cuộc khảo sát tại Anh cho thấy chỉ khoảng một nửa người dân hài lòng với đời sống tình dục hoặc cảm thấy được thỏa mãn về mặt cảm xúc trong các mối quan hệ của mình. Thế nhưng, rất tiếc là nhiều nam giới không chú ý đến những hành vi âu yếm tưởng chừng đơn giản như ôm, nắm tay, hôn lên má…

Trước đó, có thông tin cho rằng những cử chỉ âu yếm này giúp cơ thể giải phóng oxytocin, còn gọi là “hormone tình yêu”. Oxytocin giúp giảm cortisol (hormone căng thẳng), từ đó làm dịu tâm trạng và giúp con người cảm thấy an toàn, dễ chịu hơn.

Một số nghiên cứu khác cho thấy những người thường xuyên nhận được hành động yêu thương như ôm, nắm tay còn có huyết áp thấp hơn và nhịp tim ổn định hơn.

Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ (dù là yêu đương hay vợ chồng), đừng xem nhẹ sức mạnh của những cái ôm, cái nắm tay — đôi khi, một cử chỉ nhỏ lại có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong cảm xúc và sự gắn bó.