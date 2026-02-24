Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trưa 23/2, Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân B.T, 39 tuổi, xã Ninh Châu trong tình trạng đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh và huyết áp tụt.

Qua thăm khám và siêu âm cấp cứu tại giường, các bác sĩ khoa Phụ sản xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, máu tràn ngập ổ bụng, đang trong tình trạng sốc mất máu cực kỳ nguy kịch. Ngay lập tức, quy trình cấp cứu tối khẩn cấp được kích hoạt.

Hai điều dưỡng hiến máu cứu sản phụ ngay trên bàn mổ (Ảnh: BVCC).

Khi mở ổ bụng, êkíp phẫu thuật phát hiện khối thai vỡ gây chảy máu ồ ạt, lượng máu mất khoảng 1,5 lít tràn ngập ổ bụng. Tình thế nguy cấp đòi hỏi phải truyền máu lập tức để duy trì huyết áp và các chỉ số sinh tồn. Tuy nhiên, chồng sản phụ khác nhóm máu, trong khi các người nhà còn lại không đủ điều kiện sức khỏe để hiến. Việc chờ đợi nguồn máu từ ngân hàng máu dự trữ có thể khiến bệnh nhân lỡ mất "thời gian vàng".

Trong tình thế sự sống của bệnh nhân vô cùng nguy hiểm, hai nữ điều dưỡng là Mai Thị Tươi Mai Tuoi và Mai Thị Hồng (khoa Nội Nhi) không ngần ngại tình nguyện hiến máu trực tiếp. Những đơn vị máu nóng hổi được truyền kịp thời, giúp ekip phẫu thuật duy trì chỉ số sinh tồn và thực hiện các thao tác cầm máu, loại bỏ khối thai vỡ thành công.

Sau hơn 1 giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và đang được theo dõi tích cực.

Hai điều dưỡng Tươi và Hồng chia sẻ, lúc nghe thông báo khẩn có bệnh nhân đang sốc mất máu trên bàn mổ, trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ: Mình cùng nhóm máu, mình có thể giúp bệnh nhân nên khẩn trương hiến để đồng nghiệp thực hiện ca phẫu thuật.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Ninh đánh giá việc tình nguyện hiến máu nhanh chóng của hai nữ điều dưỡng đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống người bệnh giữa lằn ranh sinh tử. Thai ngoài tử cung vỡ là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.