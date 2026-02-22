Nữ giáo viên phát hiện ung thư không thể chữa ở tuổi 25: Từ suy sụp đến quyết tâm hoàn thành mọi ước mơ

Khadejah Sutherland đang chiến đấu với ung thư sau khi bệnh di căn từ vú sang gan và dạ dày. Bệnh của cô gái trẻ là không thể chữa khỏi – nhưng cô quyết tâm tận dụng tối đa quãng thời gian còn lại và đã bắt đầu đi du lịch khắp thế giới kể từ đó.

Cô đã đặt chân đến Paris, Brazil, Prague, Ibiza, Malta, Dublin, San Francisco và Las Vegas, và vẫn còn nhiều điểm đến phía trước.

Suy sụp khi phát hiện ung thư

Tháng 2/2025, Khadejah, lúc đó 25 tuổi, được thông báo rằng cô mắc ung thư và sẽ không thể hồi phục.

“Tôi vô cùng suy sụp với chẩn đoán này,” Khadejah, sống tại Birmingham, Anh, chia sẻ. “Thật đau đớn khi nhận ra rằng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi ung thư và cuộc đời bạn về cơ bản đang chạy theo đồng hồ đếm ngược – và bạn không thể có những trải nghiệm như những người cùng tuổi khác.”

Khadejah, một giáo viên môn lịch sử, lần đầu phát hiện có điều gì đó không ổn vào năm 2022 khi mới 22 tuổi. Cô nói: “Tôi không có bất kỳ triệu chứng điển hình nào liên quan đến ung thư vú. Tôi tăng khoảng 9,5 kg và da tôi trở nên rất tệ – điều này bất thường vì ngay cả khi còn là thiếu niên, tôi cũng không bị mụn nặng.”

“Tình trạng đó kéo dài khoảng sáu tháng trước khi tôi đi khám bác sĩ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Da tôi liên tục nổi mụn và trở nên cực kỳ khô. Tôi vốn rất gầy và chế độ ăn không thay đổi, nên việc tăng cân nhiều như vậy thực sự đáng lo.”

Khadejah Sutherland trong quá trình điều trị ung thư.

Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một khối u nang và yêu cầu Khadejah phẫu thuật cắt bỏ cũng như làm sinh thiết. Sau sinh thiết, cô được gọi trở lại bệnh viện và bàng hoàng khi biết nguyên nhân thực sự: ung thư vú giai đoạn 3.

Cô được thông báo sẽ phải điều trị tích cực do bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. “Khi được chẩn đoán, tôi hoàn toàn suy sụp – cảm giác như linh hồn rời khỏi cơ thể vì mọi thứ quá vô lý. Làm sao tôi mới 22 tuổi mà đã bị ung thư? Tôi vô cùng sợ hãi.”

Cô đã trải qua xạ trị, hóa trị và sáu ca phẫu thuật khác nhau, bao gồm cắt bỏ hai bên vú, ghép da và phẫu thuật lấy trứng. Tuy nhiên, cô phản ứng rất xấu với hóa trị, khiến các cơ quan “ngừng hoạt động” và “phá hủy” tuyến tụy, dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 1.

Việc điều trị cũng khiến cô bước vào thời kỳ mãn kinh. Đáng buồn thay, Khadejah sau đó biết rằng ung thư đã tiến triển lên giai đoạn 4 và không thể chữa khỏi, di căn đến gan và dạ dày.

Không để bệnh tật kiểm soát cuộc đời

Dù phải trải qua quá trình điều trị khắc nghiệt và chịu tổn thương tinh thần lớn, cô gái trẻ từ chối để ung thư kiểm soát cuộc đời mình – thay vào đó, cô quyết tâm theo đuổi ước mơ du lịch vòng quanh thế giới.

Khadejah nói: “Sau một thời gian, tôi quyết định rằng mình sẽ không để nó kiểm soát cuộc đời. Vì vậy, tôi theo đuổi giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã lập một trang gây quỹ GoFundMe và những người theo dõi đang giúp tôi thực hiện điều đó – tôi vô cùng biết ơn.”

“Du lịch vòng quanh thế giới luôn nằm trong danh sách ước mơ của tôi.”

Kể từ khi được chẩn đoán, Khadejah đã đến Paris, Brazil, Prague, Ibiza, Malta, Dublin, San Francisco và Las Vegas. Cô chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội, từ lúc nhận chẩn đoán đến các chuyến đi nước ngoài – và thậm chí còn bắt đầu một series mới trên YouTube, nơi cô sẽ thử mọi sở thích từ A-Z.

Khadejah cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể du lịch và nhìn ngắm thế giới theo cách mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng vì điều đó xảy ra trong hoàn cảnh này và tôi ước nó không phải như vậy. Dù du lịch vòng quanh thế giới là giấc mơ của tôi, tôi thà không bao giờ đi du lịch nữa nhưng được khỏi ung thư, còn hơn là đi khắp thế giới mà vẫn mắc bệnh.”

“Tôi muốn nhìn thấy càng nhiều nơi càng tốt để cảm thấy mình thực sự đã sống và không lãng phí thời gian trên Trái đất này.”

Trong khi du lịch, Khadejah vẫn phải duy trì việc chăm sóc y tế nghiêm ngặt: mang theo toàn bộ thuốc, uống đúng giờ và liên tục theo dõi bệnh tiểu đường. Cô cũng đảm bảo nghỉ ngơi giữa các hoạt động – thường phải dành một hoặc hai ngày không tham quan vì kiệt sức, đau khớp hoặc cảm giác căng cứng nghiêm trọng do thuốc.

Khadejah chia sẻ thêm: “Tôi biết đó là điều tất yếu. Tôi chỉ từng du lịch một mình một lần, còn lại đều đi cùng người khác. Bạn bè tôi rất chu đáo, luôn quan tâm và kiểm tra xem tôi có ổn không, và họ không bao giờ khiến tôi cảm thấy tội lỗi nếu bỏ lỡ điều gì đó.”

Hiện Khadejah đang gây quỹ để tài trợ cho các chuyến du lịch và đã quyên góp được hơn 19.000 bảng Anh cho đến nay. Cô cho biết mình sẽ sống “cuộc đời tuyệt vời nhất”, bất kể điều gì xảy ra.

Cô nói thêm: “Tôi buồn vì có thể hoàn thành danh sách ước mơ trong hoàn cảnh này, nhưng bất cứ khi nào có khoảng thời gian giữa các đợt điều trị hoặc khi tôi cảm thấy khá hơn một chút, tôi sẽ luôn đi du lịch vì thế giới rất đẹp và tôi muốn khám phá mọi thứ trước khi qua đời.”

“Chẩn đoán bệnh đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của tôi và đôi khi tôi tiếc nuối con người mình trước khi mắc bệnh, nhưng đây là thực tế mới của tôi và tôi vẫn sẽ sống cuộc đời tuyệt vời nhất dù trong hoàn cảnh nào.”