Hai cụ ông trộm 660kg bí ngô từ ruộng của người dân vì "nghĩ rằng mọc hoang"

Hai người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Hàn Quốc lấy trộm 660 kg bí đỏ từ ruộng của người khác, cho rằng số bí này mọc tự nhiên hoặc đã bị bỏ hoang.

Mới đây, tòa án quận Chuncheon, Hàn Quốc, tuyên phạt hai người đàn ông 69 và 66 tuổi mỗi người 6 tháng tù, cho hưởng án treo một năm, sau khi xác định họ phạm tội trộm cắp tài sản có tính chất đặc biệt.

Theo phán quyết của thẩm phán Park Dong-wook thuộc Tòa hình sự số 3, hai bị cáo đã lấy trộm tổng cộng 24 bao bí đỏ, nặng khoảng 660 kg, tại một ruộng bí ở huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon. Vụ việc xảy ra trong ba lần, từ ngày 31/10 đến 3/11 năm ngoái. Sau khi thu gom số bí, họ dùng xe tải chở đi.

Tại phiên tòa, cả hai không nhận tội, cho rằng họ lấy bí vì nghĩ chúng mọc tự nhiên hoặc đã bị chủ ruộng vứt bỏ.

Hai cụ ông thản nhiên lấy 660kg bí ngô về ăn vì cho rằng bí mọc hoang - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tòa án nhận định xung quanh ruộng bí có lưới chắn nhằm ngăn động vật hoang dã xâm nhập. Chi tiết này cho thấy khu đất có người quản lý, chăm sóc, nên các bị cáo phải nhận thức được rằng số bí không phải tài sản vô chủ.

Tòa cũng cho rằng 660kg là lượng bí quá lớn để có thể xem là sản phẩm mọc tự nhiên mà không có sự chăm sóc của con người.

Một căn cứ khác được đưa ra là lời khai của chính hai bị cáo trong quá trình điều tra. Họ cho biết sau khi mang bí về ăn, thấy chất lượng vẫn tốt nên tiếp tục quay lại lấy thêm.

Từ những tình tiết trên, tòa kết luận hình dáng và tình trạng của số bí tại thời điểm bị lấy trộm không cho phép xem chúng là tài sản bị bỏ hoang. Vì vậy, lập luận phủ nhận hành vi phạm tội của hai bị cáo không được chấp nhận.

Giải thích về mức án, thẩm phán Park Dong-wook cho biết phương thức và tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo đáng bị lên án, số lượng bí bị lấy trộm không nhỏ, trong khi bị hại đã đề nghị tòa xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc việc một phần tài sản bị lấy trộm đã được trả lại và những nỗ lực khắc phục hậu quả của các bị cáo. Trong đó, họ đã nộp 1,8 triệu won (35 triệu đồng) để bồi thường cho bị hại.

Trên cơ sở xem xét tổng thể các tình tiết, tòa quyết định tuyên mỗi người 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo một năm.