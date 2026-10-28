3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 28/10/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Tư, 28/10 sẽ mang tiền bạc và may mắn đến với 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Tư, 28/10/2026, tức ngày 19 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Sơn Đầu Hỏa tức là ngọn lửa rực sáng trên đỉnh núi, ẩn chứa nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ và nhiệt huyết. Điểm đặc trưng của ngọn lửa này là sức lan tỏa lớn và khả năng thiêu rụi mọi chướng ngại vật để khai phá ra những lối đi hoàn toàn mới.

Tuy nhiên do lửa ở trên cao nên ánh sáng tuy rực rỡ nhưng đôi khi hành xử có phần cô độc và dễ bộc phát sự nóng nảy nếu không kiềm chế tốt cảm xúc. Ngày này rất thích hợp để hoàn thiện các dự án còn dang dở, lập kế hoạch chiến lược dài hạn hoặc đưa ra những ý tưởng sáng tạo đột phá cho tập thể.

Tử vi học có nói, 3 con giáp dưới đây sẽ dễ có vận trình thông thuận, gặt hái được những thành tựu rực rỡ nhất trong ngày Ất Hợi.

Con giáp tuổi Mão: Tam hợp cục diện - Tài lộc khởi sắc

Ngày Ất Hợi mang lại mối quan hệ Tam Hợp giữa tuổi Mão và địa chi ngày giúp vận trình tài lộc của bản mệnh tiến triển vô cùng hanh thông thuận lợi. Sự xuất hiện của cát tinh mang đến những cơ hội kiếm tiền lớn ngay từ đầu ngày giúp nguồn thu nhập của con giáp này tăng trưởng rõ rệt.

(Ảnh minh họa)

Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư có thể tự tin đưa ra các quyết định quan trọng vì dòng tiền đang đổ về rất đều đặn và an toàn. Tuổi Mão dễ dàng gặp được quý nhân nâng đỡ, người này không chỉ mang đến mối làm ăn béo bở mà còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá. Nếu có ý định mở rộng quy mô, ký kết hợp đồng lớn hay đầu tư vào lĩnh vực mới trong ngày thứ Tư này thì khả năng thành công là rất cao.

Khả năng phân tích thị trường nhạy bén giúp người tuổi Mão luôn đi trước đối thủ một bước từ đó chiếm trọn niềm tin của các đối tác lớn. Con giáp này cũng có thể sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các nguồn thu phụ như trúng thưởng, được tặng quà hoặc thu hồi được khoản nợ cũ. Việc chi tiêu tiêu dùng trong ngày diễn ra rất hợp lý giúp bạn vừa thoải mái mua sắm lại vừa có một khoản tích lũy dồi dào. Tóm lại đây là một ngày vô cùng cát lành mà con giáp tuổi Mão nên tận dụng để gặt hái thành công rực rỡ, tạo dựng nền tảng kinh tế ngày càng tốt đẹp hơn.

Con giáp tuổi Mùi: Tam hợp che chở - Tiền bạc rủng rỉnh

Người tuổi Mùi đón nhận một ngày thứ Tư ngập tràn cát khí về mặt tài chính nhờ cục diện Hợi Mùi Tam Hợp nâng đỡ vô cùng mạnh mẽ. Đường tài lộc của con giáp này sẽ có những bước chuyển biến đột phá khi các dự án hay công việc tay trái bắt đầu mang lại nguồn thu nhập vượt trội ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày bận rộn đón khách liên tục giúp doanh số bán hàng tăng trưởng mạnh mẽ so với thời gian trước. Tuổi Mùi có sự quyết đoán và nhạy bén thiên bẩm nên dễ dàng nhận ra đâu là cơ hội đầu tư sinh lời đích thực để nhanh chóng xuống tiền nắm bắt. Bạn cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực về cả mặt tinh thần lẫn vốn liếng từ người thân và bạn bè thân thiết giúp giảm bớt mọi áp lực tài chính. Tài chính rủng rỉnh giúp con giáp này có thể thoải mái thực hiện các kế hoạch mua sắm cho dịp cuối năm.

Mọi sự hợp tác làm ăn hay ký kết giao dịch trong ngày này đều diễn ra vô cùng suôn sẻ và mang lại lợi ích kinh tế cao cho cả hai bên. Hãy tranh thủ thời cơ vàng này để đẩy mạnh các kế hoạch tài chính lớn mà bạn đã ấp ủ bấy lâu nay vì khả năng thành công đang ở mức cao nhất. Cát khí lan tỏa còn giúp con giáp tuổi Mùi luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ và sẵn sàng chia sẻ may mắn này với những người xung quanh.

Con giáp tuổi Dần: Lục hợp trợ vận - Tiền bạc dư dả

Đối với người tuổi Dần thì ngày Ất Hợi chính là thời điểm lý tưởng để đón nhận vận trình tài lộc đạt đến độ viên mãn nhờ cục diện Dần Hợi Nhị Hợp nâng đỡ. Sự nghiệp tài chính của con giáp này tiến triển vô cùng suôn sẻ khi cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc và nhận được phần thưởng xứng đáng hoặc tin vui về việc điều chỉnh lương thưởng. Việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh diễn ra rất trôi chảy khi bạn tìm kiếm được thêm nhiều đối tác lớn có uy tín và tệp khách hàng trung thành ngày càng mở rộng. Tuổi Dần rất có duyên với tiền bạc trong ngày này nên bất kể việc đầu tư lớn hay nhỏ cũng đều mang lại kết quả khả quan, giúp cải thiện đáng kể khả năng tài chính.

Sự xuất hiện của cát tinh cũng giúp người tuổi Dần hóa giải hoàn toàn các nguy cơ hao tài tốn của do thị trường biến động hoặc sự quấy phá của kẻ xấu. Với tư duy quản lý tài chính rất khoa học nên mọi khoản chi tiêu hay phân bổ dòng tiền đều nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của bản mệnh. Túi tiền rủng rỉnh giúp tinh thần của con giáp này trở nên vô cùng phấn chấn, nhẹ nhàng và có thể tận hưởng cuộc sống sau những nỗ lực hết mình.

* Lưu ý chung:

Mặc dù gặp được cục diện cát lành nâng đỡ nhưng ba con giáp tuổi Mão, tuổi Mùi và tuổi Dần vẫn cần kiểm soát tính cách nóng nảy do tác động từ nạp âm Sơn Đầu Hỏa của ngày Ất Hợi. Sự chủ quan và tự tin quá mức có thể khiến bản mệnh đưa ra các quyết định đầu tư mang tính cảm tính, dễ dẫn đến những sai sót không đáng có trong sổ sách giấy tờ. Tuổi Mão và tuổi Mùi nên chú ý lắng nghe ý kiến của những người xung quanh trước khi dốc vốn vào các dự án mới nhằm hạn chế tối đa rủi ro bất ngờ.

Đối với tuổi Dần, dù có Nhị Hợi trợ vận nhưng do tính chất Thủy Hỏa tương khắc ẩn tàng nên cần đặc biệt cẩn trọng trong giao tiếp để tránh vướng vào những thị phi tài chính ác ý. Việc duy trì sự điềm tĩnh và kiểm tra kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng trước khi ký kết sẽ giúp cả ba con giáp bảo toàn trọn vẹn nguồn tài lộc dồi dào trong ngày.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm