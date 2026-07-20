Hai công chúa Tây Ban Nha gây bão chung kết World Cup 2026

Sau khi La Roja giành vé vào chung kết, các tài khoản mạng xã hội chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha chia sẻ một video về gia đình bốn người ăn mừng chiến thắng trong những chiếc áo đấu được thiết kế riêng. Trước trận chung kết, tài khoản mạng xã hội của hoàng gia chia sẻ: “Trận chung kết World Cup này không chỉ là một trận đấu. Đó là một giấc mơ chung gắn kết cả đất nước và cũng lay động những người trên khắp thế giới yêu mến Tây Ban Nha. Hôm nay, hàng triệu người đang ở bên cạnh các bạn và cùng mơ ước với các bạn. Hãy hướng đến chiến thắng!”