Hai con gái sinh đôi càng lớn càng khác biệt, bố đi xét nghiệm ADN, phát hiện bí mật chấn động

Hơn 4 năm trước, anh Quốc kết hôn với chị Thu Huyền. Do công việc của anh phải đi theo công trình nên thường xuyên vắng nhà. Biết vợ phải chịu nhiều thiệt thòi nên anh Quốc luôn tìm cách bù đắp cho vợ, mua tặng đồ vợ yêu thích. Vợ anh hiểu công việc của chồng nên chưa bao giờ than vãn khiến anh lại càng yêu và trân trọng chị hơn.

Gần một năm sau, vợ thông báo mang thai, lại là song thai, khiến niềm hạnh phúc của anh Quốc nhân đôi. Tuy nhiên, do tính chất công việc phải thường xuyên công tác xa, anh chỉ có thể tranh thủ về chăm vợ trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Chị Huyền thấu hiểu, luôn động viên chồng yên tâm làm việc.

Đến ngày sinh nở, chị Huyền hạ sinh hai bé gái kháu khỉnh. Anh Quốc xin nghỉ phép 15 ngày để phụ chăm vợ con, sau đó bà ngoại và chị Huyền thay nhau chăm sóc trẻ. Khi các con gần 2 tuổi, anh xin chuyển công tác về gần nhà để ở bên gia đình nhiều hơn. Chính lúc này, anh bắt đầu nhận thấy hai con càng lớn càng khác biệt rõ rệt: một bé giống anh, còn bé kia lại mang những nét “quen quen” giống… người yêu cũ của vợ.

Băn khoăn, anh tâm sự với một người bạn làm trong ngành y. Người bạn trấn an rằng có thể đây là trường hợp “sinh đôi khác trứng” nên ngoại hình không giống nhau. Nhưng nỗi nghi ngờ vẫn không nguôi, anh quyết định lặng lẽ cắt móng tay của hai bé, gửi đi xét nghiệm ADN.

Cắt móng tay để xét nghiệm ADN (ảnh minh hoạ).

“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ xét nghiệm để giải tỏa những khúc mắc trong lòng, dù kết quả thế nào cũng chấp nhận,” anh Quốc kể.

Kết quả xét nghiệm ADN gây choáng váng

Khi tờ kết quả được trao tay, anh Quốc như chết lặng: chỉ một bé là con ruột của anh, bé còn lại không cùng huyết thống. “Tôi không tin vào mắt mình. Khi bình tĩnh lại, tôi tự trách vì đã không dành nhiều thời gian bên vợ,” anh nói.

Theo Đại tá Hà Quốc Khanh, Cố vấn cao cấp Công ty Cổ phần Dịch vụ phân tích di truyền (Gentis), đây là trường hợp “siêu thụ tinh” – hiện tượng cực hiếm, khi hai trứng rụng trong cùng chu kỳ được thụ tinh bởi tinh trùng của hai người đàn ông khác nhau.

Hiện tượng này không chỉ hiếm ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Nguyên nhân là trong thời gian rụng trứng, người phụ nữ có quan hệ với chồng và một người đàn ông khác, dẫn tới mỗi trứng được thụ tinh bởi một tinh trùng khác nhau.

Theo các chuyên gia sản khoa, thông thường, mỗi chu kỳ kinh nguyệt chỉ phóng noãn một trứng. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ, rụng từ hai trứng trở lên. Nếu trong thời gian này, người phụ nữ quan hệ với hai người đàn ông khác nhau (chỉ cách nhau vài ngày), mỗi trứng hoàn toàn có thể được thụ tinh bởi một người bố khác nhau.

Các chuyên gia khuyến cáo khi có nghi ngờ về huyết thống ở trẻ sinh đôi, xét nghiệm ADN là cách duy nhất để xác định chính xác. Dù trường hợp như anh Quốc rất hiếm, song y học hiện đại đã chứng minh “siêu thụ tinh” hoàn toàn có thể xảy ra.

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.