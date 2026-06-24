Hai anh em ruột 9 và 10 tuổi tử vong tại khu vui chơi do bị điện giật rồi đuối nước

Cơ quan điều tra Hàn Quốc xác định hai anh em học sinh tiểu học tử vong tại một khu vui chơi nước ở huyện Gokseong là do đuối nước sau khi bất tỉnh vì bị điện giật.

Theo thông tin từ Cảnh sát huyện Gokseong (tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc) ngày 23/6, cơ quan này đã nhận được kết luận giám định sơ bộ từ Viện Khoa học Điều tra Quốc gia về vụ hai anh em học sinh tiểu học tử vong tại một khu vui chơi nước trước ngày khai trương.

Kết quả giám định cho thấy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của hai nạn nhân là đuối nước. Tuy nhiên, cơ quan pháp y nhận định hai em đã bị điện giật, rơi vào trạng thái bất tỉnh trước khi đuối nước.

Hiện trường sự việc

Trước đó, trong cuộc khám nghiệm hiện trường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, lực lượng điều tra phát hiện có dòng điện rò rỉ tại khu vui chơi nước, nơi hai nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số dây điện thuộc hệ thống chiếu sáng lắp đặt gần khu vui chơi đã tiếp xúc hoặc bị ngập trong nước, khiến dòng điện truyền vào khu vực này.

Vụ việc xảy ra vào chiều 21/6 tại một khu vui chơi nước ở huyện Gokseong. Hai anh em học sinh tiểu học 10 tuổi và 9 tuổi, sinh sống tại huyện Boseong (tỉnh Jeollanam-do), đã cùng mẹ đến đây trước thời điểm cơ sở chính thức mở cửa. Chỉ ít phút sau khi xuống nước, cả hai bất ngờ bất tỉnh.

Sau khi nhận được tin báo từ người mẹ, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa các em đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đều không qua khỏi.

Liên quan đến việc hai anh em có mặt tại khu vui chơi dù cơ sở chưa đi vào hoạt động, cảnh sát cho biết nhiều khả năng các em đã vào bên trong với sự hỗ trợ của người thân sống gần khu vực. Dù bể nước đã được bơm đầy và đài phun nước đang hoạt động, cơ sở này vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị trước khi mở cửa chính thức.

Quá trình điều tra cũng bác bỏ các nghi vấn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đơn vị vận hành có hoạt động kinh doanh trái phép. Phân tích hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) cho thấy ngoài hai nạn nhân và người thân đi cùng, không có người nào khác sử dụng khu vui chơi vào thời điểm xảy ra sự việc.

Cảnh sát cho biết một nhân viên bán thời gian tại cơ sở có thể đã thông báo nhầm cho một số người rằng đài phun nước đã đi vào hoạt động.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ liệu đơn vị vận hành có vi phạm các quy định về quản lý cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn hay không. Đến nay, chưa có cá nhân nào bị khởi tố.

Do khu vui chơi nước được giao cho một doanh nghiệp tư nhân quản lý theo hình thức ủy thác của chính quyền huyện Gokseong, cảnh sát đang kiểm tra các hợp đồng liên quan cũng như quy trình vận hành, đồng thời lấy lời khai của các nhân viên chính quyền địa phương với tư cách nhân chứng để phục vụ điều tra.

Nguồn: Maeil Business