Hà Nội: Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi, nhốt; xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Một cá thể động vật hoang dã được cán bộ kiểm lâm Hà Nội giải cứu. Ảnh: CTV

Giải cứu gần 200 cá thể

Triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành, từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản về việc tăng cường quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã; thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm.

Chi cục phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời tiến hành ký cam kết với các cơ sở chế biến, cơ sở gây nuôi, các nhà hàng, khách sạn, và người dân sống ven rừng.

Các đơn vị quản lý địa bàn thường xuyên phối hợp với UBND các xã, phường kiểm tra các cơ sở nuôi, nhốt động vật hoang dã về loài nuôi, điều kiện chuồng trại, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động nuôi, nhốt, kinh doanh, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Ông Bùi Công Khương, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội) cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục đã phối hợp xử lý 37 vụ việc vi phạm liên quan đến động vật, thu nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 374 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã tịch thu 199 cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm (bao gồm cả động vật thuộc các Phụ lục I, II theo Công ước CITES), cùng với đó là 1.978 cá thể động vật rừng thông thường khác, để đưa về các cơ sở chăm sóc do Nhà nước quản lý.

Mặc dù vậy, công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã hiện nay trên địa bàn Hà Nội vẫn còn không ít khó khăn. Nguyên nhân là do địa bàn rộng; các hình thức quảng cáo, mua bán động vật hoang dã trên nền tảng mạng xã hội ngày một phổ biến và tinh vi. Nhận thức của một bộ phận chủ nhà hàng, khách sạn về những quy định pháp luật trong lĩnh vực động vật hoang dã vẫn còn hạn chế…

Cán bộ kiểm lâm Hà Nội tuyên truyền, vận động người dân cam kết thực hiện quy định trong lĩnh vực động vật hoang dã. Ảnh: CTV

Tiếp tục hoàn thiện quy định

Việc quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm không chỉ là sự chung tay của Hà Nội nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, mà còn thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Theo ông Lê Xuân Thắng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, để công tác quản lý động vật hoang dã đi vào nền nếp, hiện nay Chi cục đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quản lý địa bàn thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý công tác nuôi, trồng động thực vật hoang dã.

Cũng theo đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, thực tế hiện nay cho thấy, các kiến thức chuyên môn liên quan đến việc gây nuôi, sinh sản hoặc sinh trưởng động vật hoang dã trong cộng đồng hiện nay do các cơ sở chủ yếu tự học hỏi lẫn nhau và học hỏi theo kinh nghiệm.

Ngoài ra, hiện chưa có quy trình, kỹ thuật gây nuôi cụ thể cho từng loài. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần sớm ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện cơ sở vật chất (chuồng trại, diện tích) và an toàn sinh học cho từng loài động vật hoang dã.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung nguồn kinh phí trang bị phương tiện phục vụ quá trình kiểm tra, kiểm soát, nhà kho tạm giữ tang vật, khu vực nuôi, tạm giữ động vật hoang dã ở các đơn vị trực tiếp kiểm tra, tạm giữ trong quá trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.