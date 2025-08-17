Hà Nội: Sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi đồng loạt gia tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã, không có ca tử vong, tăng 24 ca so với tuần trước. Nhiều ổ dịch nhỏ xuất hiện tại Tây Hồ, Liên Minh, Dân Hoà, Hát Môn, Xuân Phương, Hà Đông… Kết quả giám sát cho thấy chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc tiếp tục gia tăng theo chu kỳ hàng năm. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 817 ca mắc sốt xuất huyết, 32 ổ dịch, hiện còn 12 ổ dịch đang hoạt động.

Dịch tay chân miệng cũng diễn biến phức tạp với 130 ca mới tại 63 phường, xã, tăng 38 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố ghi nhận 3.633 ca, cao gấp đôi cùng kỳ năm 2024. Trong tuần xuất hiện thêm 2 ổ dịch cộng đồng tại Hoàng Liệt và Thư Lâm, tuy hầu hết ca bệnh là tản phát, chưa ghi nhận ổ dịch lớn.

Đáng chú ý, Hà Nội ghi nhận 16 ca sởi trong tuần, nâng tổng số từ đầu năm lên 4.341 ca, trong đó có 1 ca tử vong. Đây là mức tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cũng ghi nhận rải rác 1 ca liên cầu lợn ở Thường Tín, 1 ca ho gà tại Thuận An, 2 ca uốn ván ở Yên Bài và 22 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 từ đầu năm lên 2.186.

CDC Hà Nội nhận định, một số dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi đều có xu hướng tăng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nếu không kiểm soát tốt. Ngành Y tế đang tăng cường giám sát, khoanh vùng xử lý tại các điểm ổ dịch, triển khai phun hóa chất, diệt lăng quăng, bọ gậy, đồng thời giám sát chặt chẽ các ổ dịch cũ tại Bát Tràng, Hát Môn, Dân Hòa, Đông Anh, Tây Hồ…

CDC khuyến cáo người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, rửa tay bằng xà phòng, ăn chín uống sôi, tiêm chủng đầy đủ và phối hợp với chính quyền trong công tác điều tra, xử lý dịch. Ngành Y tế đồng thời triển khai truyền thông, cảnh báo rộng rãi để cộng đồng nâng cao ý thức, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.