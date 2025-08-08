Hà Nội sắp mở bán loạt nhà ở xã hội trong năm 2025: Ai không phải bốc thăm?

Theo Bộ Xây dựng, trước đây, Luật Nhà ở 2014 quy định đối tượng được mua nhà ở xã hội chủ yếu là người lao động có thu nhập thấp. Nhưng hiện nay, phạm vi đã mở rộng bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và hộ gia đình chính sách.

Hiểu một cách đơn giản, những người gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở sẽ được Nhà nước hỗ trợ để mua được nhà giá rẻ, ở đây là nhà ở xã hội .

Cụ thể, theo Luật Nhà ở 2023, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm:

Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở 2023, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật Nhà ở 2023.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.

Những người gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở sẽ được Nhà nước hỗ trợ để mua được nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa).

Ngoài 12 nhóm đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nêu trên, pháp luật còn quy định 5 nhóm được ưu tiên, tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP có quy định, trường hợp dự án có đối tượng ưu tiên theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở 2023 thì được ưu tiên mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định.

Theo đó, 5 nhóm đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội bên cạnh 12 đối tượng được mua nhà ở xã hội, gồm:

- Người có công với cách mạng.

- Thân nhân liệt sĩ.

- Người khuyết tật.

- Người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội.

- Nữ giới.

Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất. Trường hợp có nhiều đối tượng cùng đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư sẽ xét duyệt theo thứ tự ưu tiên nêu trên.

Quy định cũng nêu rõ: Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

"Pháp luật không phân biệt người đứng đơn là nữ giới độc thân hay đã kết hôn. Dù thuộc trường hợp nào, người đăng ký mua nhà ở xã hội đều phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở và thu nhập theo Điều 29 và Điều 30 Nghị định 100/2024", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Loạt nhà ở xã hội sắp được mở bán tại Hà Nội

Thời điểm từ quý II - IV/2025, nhiều dự án nhà ở xã hội sẽ thu hồ sơ, mở bán chính thức.

Theo Bộ Xây dựng, năm nay, Hà Nội được Thủ tướng giao chỉ tiêu hoàn thành 4.670 căn. Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng đánh giá thành phố có thể hoàn thành vượt chỉ tiêu với hơn 4.700 căn của 6 dự án.

Dự án tại khu đô thị mới Hạ Đình (xã Tân Triều) khởi công tháng 12/2024, quy mô sau điều chỉnh là 440 căn hộ.

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh (Long Biên) dự kiến trong quý III sẽ hoàn thành phần móng, tầng hầm công trình, cuối năm 2025 cất nóc phần thân thô. Dự kiến khi hoàn thành sẽ cung cấp 600 căn nhà ở xã hội.

Dự án tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh có quy mô 466 căn hộ, dự kiến tháng 10 cất nóc, đặt mục tiêu hoàn thành 466 căn trong năm nay.

Trong khi đó, dự án CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung (Đông Anh) khởi công tháng 3/2025, tổng số sản phẩm 1.599 căn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 495 căn; kế hoạch hoàn thành 1.104 căn mới dự kiến khởi công vào năm 2026.

Dự án khu nhà ở đô thị Kim Hoa (phần nhà ở xã hội tại các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4) (xã Kim Hoa) được khởi công năm 2023, cung cấp 720 căn hộ cho khu vực. Hiện, dự án đã hoàn thiện xong phần xây thô.

Dự án khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 (phần nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01, CT-02, CT-07) nằm trên địa bàn xã Thanh Lâm cũng đang trong tiến độ sắp hoàn thành.

" Trong năm nay, TP Hà Nội sẽ hoàn thành khoảng 4.730 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch được giao khoảng 60 căn ", Bộ Xây dựng thông tin.