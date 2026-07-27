Hà Nội: Ra gần giếng làng để chơi, hai anh em ruột bị đuối nước tử vong

Hai bé trai là anh em ruột (một cháu 9 tuổi và một cháu 6 tuổi) ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, cả 2 cháu không may rơi xuống giếng làng gần đó.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận về vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/7 tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai là anh em ruột (một cháu 9 tuổi và một cháu 6 tuổi) cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng gia đình nhanh chóng đưa các cháu lên khỏi mặt nước và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng khoảng 2 giờ sau, cả hai cháu nhỏ đều không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã An Khánh chia sẻ: “Tai nạn xảy ra quá bất ngờ và đau lòng. Cả hai cháu đều còn quá nhỏ. Gia đình các cháu mới chuyển đến thuê trọ tại thôn Đồng Niên, bố mẹ quê ở Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm xảy ra sự việc, bố của hai cháu có mặt tại nhà nhưng sơ suất trong việc trông nom nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát lại các điểm nguy hiểm trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực có giếng, ao, hồ để kịp thời có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.