HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Ra gần giếng làng để chơi, hai anh em ruột bị đuối nước tử vong

Nguyễn Phượng (Tổng hợp)
|

Hai bé trai là anh em ruột (một cháu 9 tuổi và một cháu 6 tuổi) ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, cả 2 cháu không may rơi xuống giếng làng gần đó.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND xã An Khánh (Hà Nội) xác nhận về vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến hai bé trai tử vong.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/7 tại thôn Đồng Niên (xã Đông La cũ, nay thuộc xã An Khánh). Thời điểm đó, hai bé trai là anh em ruột (một cháu 9 tuổi và một cháu 6 tuổi) cùng nhau ra sân chơi gần khu nhà trọ. Trong lúc vui chơi, không may cả hai rơi xuống giếng gần đó.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân cùng gia đình nhanh chóng đưa các cháu lên khỏi mặt nước và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng khoảng 2 giờ sau, cả hai cháu nhỏ đều không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã An Khánh chia sẻ: “Tai nạn xảy ra quá bất ngờ và đau lòng. Cả hai cháu đều còn quá nhỏ. Gia đình các cháu mới chuyển đến thuê trọ tại thôn Đồng Niên, bố mẹ quê ở Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định, nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Thời điểm xảy ra sự việc, bố của hai cháu có mặt tại nhà nhưng sơ suất trong việc trông nom nên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân, đồng thời rà soát lại các điểm nguy hiểm trên địa bàn, đặc biệt là những khu vực có giếng, ao, hồ để kịp thời có biện pháp che chắn, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Cùng một con cua bỏ lên 2 chiếc cân, kết quả chênh lệch bất ngờ: Người phụ nữ thừa nhận vi phạm
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại