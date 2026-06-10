Hà Nội phản hồi đề xuất xây “chung cư” để nuôi lợn

UBND TP. Hà Nội đang giao các sở, ngành và địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng, kết hợp khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo kết luận của UBND TP. Hà Nội sau cuộc họp nghe báo cáo về đề xuất đầu tư, lãnh đạo thành phố đánh giá các nội dung nghiên cứu bước đầu phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung, giết mổ tập trung và chế biến sâu. Mô hình này cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và thúc đẩy liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Để bảo đảm việc nghiên cứu dự án phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành, UBND TP. Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư.

Các cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát toàn diện tính phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao trong công trình nhiều tầng đối với quy hoạch sử dụng đất, định hướng phát triển ngành, hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu bảo vệ môi trường, an toàn sinh học và các quy định pháp luật liên quan.

Theo chỉ đạo của thành phố, doanh nghiệp đề xuất dự án cần tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, làm rõ hiệu quả kinh tế, công nghệ áp dụng, giải pháp xử lý môi trường, phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn sinh học cũng như nhu cầu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án.

Đáng chú ý, UBND TP. Hà Nội đã giao các xã Bất Bạt, Đa Phúc và Bình Minh cùng Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu, đánh giá và cho ý kiến đối với đề xuất đầu tư.

Trước đó, tại cuộc làm việc với UBND TP. Hà Nội ngày 4/6, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết doanh nghiệp mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp nông nghiệp tuần hoàn trên diện tích khoảng 220 ha tại xã Bất Bạt.

Theo doanh nghiệp, mô hình được vận hành theo quy trình khép kín từ sản xuất con giống đến chăn nuôi lợn thương phẩm. Hệ thống ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất, giảm chi phí nhân công và thức ăn, đồng thời nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh.