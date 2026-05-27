Hà Nội nóng trên 40 độ C, bệnh viện mở cửa đón bệnh nhân từ 5h sáng

Những ngày cuối tháng 5, nền nhiệt tại Hà Nội nhiều thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, khiến không khí trong các cơ sở y tế trở nên ngột ngạt hơn thường lệ. Trong bối cảnh lượng bệnh nhân tăng cao, nhiều bệnh viện lớn đồng loạt triển khai các biện pháp chống nóng nhằm bảo đảm điều kiện điều trị và giảm áp lực cho người bệnh.

Tại Bệnh viện K, mỗi ngày hơn 2.000 lượt người đến khám và điều trị. Để hạn chế tình trạng chen chúc trong thời tiết khắc nghiệt, bệnh viện duy trì đón tiếp từ 5h sáng tại cơ sở Tân Triều và khám bệnh từ 6h. Hai cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp cũng mở cửa tiếp đón từ đầu giờ sáng.

Riêng cơ sở Quán Sứ triển khai đặt lịch khám theo giờ qua tổng đài, giúp người bệnh không phải xếp hàng đăng ký. Tại hai cơ sở còn lại, người đăng ký trước được ưu tiên làm thủ tục nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Hệ thống điều hoà công suất lớn, quạt, cây xanh được bố trí tại tất cả các khu vực khám bệnh và sảnh chờ. (Ảnh: Thái Hà)

Bệnh viện bố trí 33 bàn khám tại cơ sở chính và 18 bàn khám tại Quán Sứ, Tam Hiệp. Nhân lực cũng được tăng cường tại các khu vực đông bệnh nhân như phòng khám, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, xét nghiệm để hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng.

Song song đó, hệ thống bấm số tự động, thanh toán không dùng tiền mặt và quét mã QR trả kết quả được vận hành đồng bộ, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian trong điều kiện nắng nóng kéo dài.

Để giảm cảm giác oi bức, bệnh viện bổ sung điều hòa tại các buồng bệnh, duy trì hoạt động 24/24 giờ ở khu khám và điều trị. Quạt công suất lớn, ghế ngồi chờ cùng hệ thống nước uống miễn phí cũng được tăng cường phục vụ người bệnh và người nhà.

Tại các khoa điều trị, cây nước nóng lạnh được bố trí để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ấm, pha sữa cho bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc người cao tuổi.

Khuôn viên bệnh viện được trồng thêm cây xanh nhằm giảm bức xạ nhiệt và cải thiện chất lượng không khí trong những ngày nắng nóng cực đoan.

Bệnh nhân và người nhà được phục vụ nước miễn phí. (Ảnh: Thái Hà)

Không chỉ Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai cũng tăng cường nhiều giải pháp ứng phó khi số ca đột quỵ , nhồi máu cơ tim và tăng huyết áp có nguy cơ gia tăng theo nhiệt độ môi trường.

Bệnh viện trang bị điều hòa cho phần lớn phòng bệnh, vận hành hệ thống phun sương và bố trí nước uống miễn phí tại khu vực cấp cứu nhằm hỗ trợ bệnh nhân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nhiều cơ sở y tế khác tại Hà Nội cũng đồng loạt lắp thêm quạt, bạt che nắng, bổ sung nước sinh hoạt và tăng nhân sự hướng dẫn tại các khu vực đông người để rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5/2026 đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ gay gắt hơn đợt giữa tháng. Đây được đánh giá là một trong ba đợt nóng nhất tháng 5 kể từ năm 2021 và có khả năng tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng cực đoan khiến số ca nhập viện tại nhiều bệnh viện trên cả nước tăng 20-30%, chủ yếu liên quan sốc nhiệt, đột quỵ, rối loạn tâm thần và biến chứng bệnh nền.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 10h đến 16h, uống đủ nước và tránh làm việc quá lâu dưới trời nắng để phòng say nắng, đột quỵ nhiệt và các bệnh do thời tiết cực đoan.