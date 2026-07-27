Hà Nội: Hơn 10 điểm bị dềnh nước sau mưa lớn

Trận mưa dông diện rộng xuất hiện từ rạng sáng 25/7 đã khiến một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng dềnh nước, giao thông đi lại chậm.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ thời điểm 4h30' ngày 25/7, trên địa bàn Thành phố đã có mưa dông trên diện rộng.

Công nhân thoát nước túc trực phân luồng, hỗ trợ tiêu thoát nước trên đường Võ Chí Công trong sáng 25/7.

Lượng mưa đo được tại các khu vực đến thời điểm 6h30' cùng ngày cho thấy sự phân bố trên diện rộng. Trong đó, xã Vĩnh Thanh ghi nhận lượng mưa lớn nhất đạt 127,4 mm, tiếp theo là phường Hai Bà Trưng 115,4 mm, xã Phú Xuyên và phường Phú Thượng cùng đạt 98,5 mm, phường Văn Miếu 97,9 mm, phường Tây Hồ 97 mm. Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa cao như phường Hoàn Kiếm (85 mm), phường Xuân Đỉnh (83 mm), phường Ba Đình (79,9 mm), xã Mỹ Đức (75,4 mm) và phường Cầu Giấy (74 mm).

Mưa lớn trút xuống trong thời điểm rạng sáng đã làm xuất hiện các điểm dềnh nước tại một số tuyến đường, phố trên địa bàn quản lý của Công ty như: Nguyễn Gia Bồng, Ngã năm phố Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, phố Phú Xá, phố Vĩnh Hưng, phố Đinh Tiên Hoàng (khu vực Đài phun nước), đường Võ Chí Công (khu vực UDIC và đoạn từ ngõ 679 - 685 Lạc Long Quân), Phùng Hưng, ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thái Hà (ngõ 165), Nguyễn Đình Tứ...

Tuy nhiên, đến thời điểm 6h30' ngày 25/7, các vị trí Phùng Hưng, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt và ngã năm Bà Triệu đã hết dềnh nước, giao thông trở lại bình thường.

Để chủ động ứng phó, ngay từ 4h sáng ngày 25/7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã triển khai lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu. Công nhân tiến hành tua vớt rác tại các ghi, ga thu trên toàn địa bàn, mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo quy định.

Về vận hành hệ thống trạm bơm, tại thời điểm 6h30', Trạm bơm Yên Sở vận hành 9/20 tổ bơm, Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành toàn bộ 4/4 tổ bơm, Trạm bơm Đồng Bông 1 vận hành 3/3 tổ bơm. Đáng chú ý, các trạm bơm thuộc công trình khẩn cấp gồm Cầu Ngà 1 (vận hành 2 máy), Cầu Ngà 3 (1 máy) và Đồng Tép (2 máy) đã được kích hoạt vận hành ngay trong mưa, phát huy hiệu quả tiêu thoát nước.

Đến 6h30' ngày 25/7, thời tiết trên địa bàn Thành phố đã ngớt mưa. Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng và phương tiện của đơn vị vẫn tiếp tục ứng trực, duy trì vận hành trạm bơm đầu mối, vệ sinh khơi thông dòng chảy để hạ mực nước hệ thống. Trước dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ về khả năng tiếp tục có mưa trong ngày 25/7, Công ty đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để sẵn sàng xử lý kịp thời.