Hà Nội: Hiện trường vụ tai nạn khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn xảy ra sáng 25/7 tại gầm cầu vượt Ngã tư Vọng - đường Giải Phóng.

Sáng 25/7, hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn nghiêm trọng, xảy ra tại gầm cầu vượt Ngã tư Vọng - đường Giải Phóng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Tại hiện trường, một phụ nữ không qua khỏi, bên cạnh là chiếc xe máy đổ văng ra đường.

Nạn nhân tử vong tại chỗ sau va chạm với xe 16 chỗ. (Ảnh: MXH)

Báo Dân trí cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút cùng ngày. Thời điểm trên, xe máy mang BKS 36F5-173.XX do một phụ nữ điều khiển đã xảy ra va chạm với ô tô Limousine 16 chỗ mang BKS 20B-020.XX. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời có mưa, mặt đường trơn trượt. (Ảnh: MXH)

Thông tin trên báo VOV cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.