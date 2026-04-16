Hà Nội dự kiến lắp 100 camera AI tại lò mổ, chợ để kiểm tra an toàn thực phẩm

Ngày 15/4, UBND TP Hà Nội tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá kết quả khắc phục các “điểm nghẽn” về an toàn thực phẩm (ATTP) và triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2026.

Để giải quyết căn cơ các "điểm nghẽn", nhiều ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa quản trị ATTP. Cụ thể, Hà Nội dự kiến thí điểm lắp đặt hệ thống 100 camera AI tại các “điểm nóng” như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố thức ăn đường phố. Hệ thống này không chỉ giám sát 24/7 mà còn có khả năng tự động nhận diện các hành vi vi phạm, giúp lực lượng chức năng xử lý chính xác và kịp thời.

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh việc quét mã QR tĩnh tại các quầy hàng chợ dân sinh và vận hành nhánh số 8 trên Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh của người dân. Đặc biệt, dự án xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn quốc tế tại phường Hà Đông với kinh phí dự kiến 312 tỷ đồng được coi là “chìa khóa” để nâng cao năng lực giám sát chất lượng thực phẩm của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương khẳng định, sau quá trình triển khai quyết liệt thời gian qua, công tác quản lý ATTP trên địa bàn Thủ đô có những chuyển biến mạnh mẽ.

Đáng chú ý nhất là kết quả trong công tác kiểm soát giết mổ và dẹp bỏ “chợ cóc”. Tính đến nay, 173/231 điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được giải tỏa (đạt tỷ lệ 75%). Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố giảm được 101 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh.

Công tác hậu kiểm cũng được siết chặt với những chế tài mạnh tay. Các xã, phường đã xử phạt 927 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Đặc biệt, Công an thành phố khởi tố 5 vụ với 10 bị can liên quan đến tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, tạo sức răn đe lớn đối với các đối tượng kinh doanh phi pháp.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên, liên tục với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ.

Bà Vũ Thu Hà yêu cầu phải từng bước kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm trên toàn thành phố, gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng mô hình cụ thể và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn bộ quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch. Các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện từ quy trình, nội dung, kết quả, lực lượng tham gia đến hồ sơ thực hiện; bảo đảm mọi khâu đều có dữ liệu, có minh chứng, có thể kiểm tra, giám sát bất cứ thời điểm nào. Đặc biệt, cần tạo điều kiện để các đối tượng quan tâm, nhất là phụ huynh, được tiếp cận thông tin; thực đơn, suất ăn phải được công khai, đối chiếu rõ ràng, tuyệt đối không để xảy ra khuất tất.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chủ động lắp đặt hệ thống camera, kết nối giám sát; sẵn sàng cung cấp đầy đủ hồ sơ khi có đoàn kiểm tra. Việc minh bạch từ lực lượng được phân công đến kết quả đánh giá phải được thể hiện rõ trên hồ sơ, dữ liệu số. “Mỗi đơn vị phải tự bảo vệ mình bằng sự minh bạch, sẵn sàng giải trình trách nhiệm khi có yêu cầu”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

Về quan điểm triển khai, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để bảo đảm công bằng, khách quan. Tất cả các chỉ đạo, kết quả kiểm tra, vi phạm đều phải được công khai; các trường hợp đã khắc phục, đáp ứng yêu cầu cũng cần được ghi nhận. Thành phố sẽ kịp thời biểu dương, đánh giá, quảng bá các đơn vị làm tốt; đồng thời phê bình nghiêm các địa phương để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.