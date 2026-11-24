GS Liêm kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ tế bào gốc trong khu vực.

Là người tiên phong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc tại Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ Gen Vinmec từng đối mặt với không ít áp lực, thậm chí có thời điểm phải dừng dự án nghiên cứu vì những tranh cãi trong cộng đồng. Hành trình làm chủ công nghệ cũng không ít gian nan, từ việc tìm kiếm đối tác chuyển giao đến những ca bệnh đầu tiên đầy căng thẳng.

ÔNG LIÊM SAO LẠI LÀM TẾ BÀO GỐC… VÌ TIỀN À!

Ngọc Minh: Tôi rất muốn biết lý do nào khiến ông quyết định bước vào một lĩnh vực còn nhiều tranh cãi như tế bào gốc?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Nhiều người nghĩ rằng tôi làm quản lý nhiều năm, đã có tiếng tăm sao lại chuyển sang tế bào gốc. Có người còn nói thẳng: Ông Liêm làm tế bào gốc vì… tiền à! Nhưng điều tôi muốn làm là một lĩnh vực mới. Nếu chúng ta không bắt tay nghiên cứu thì bao giờ mới có thể đưa những công nghệ mới, tiên tiến vào điều trị cho bệnh nhân Việt Nam.

Khi một lĩnh vực mới phát triển tại Việt Nam, việc xuất hiện những ý kiến phản đối là điều khó tránh khỏi. Đã có những thời điểm tôi chịu áp lực rất lớn, đặc biệt khi cộng đồng xuất hiện nhiều ý kiến phản đối quyết liệt. Có những lời chỉ trích, thậm chí nhận xét rất nặng nề, liên quan đến vấn đề điều trị tự kỷ bằng tế bào gốc.

Lúc đó, tôi và nhóm nghiên cứu cảm thấy công việc đang làm trở nên quá khó khăn, một cảm giác nặng nề bao trùm lên mọi người. Có thời điểm, dự án nghiên cứu tế bào gốc điều trị cho trẻ tự kỷ đã phải dừng lại. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn tiếp tục.

Đến nay, những lời chỉ trích vẫn còn nhưng đã giảm đi nhiều. Điều quan trọng là phải chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của phương pháp bằng nghiên cứu khoa học và thực tiễn điều trị.

Ngọc Minh: Thực tế, tôi thấy hiện nay ngay cả trong cộng đồng chuyên gia trong nước vẫn còn những hoài nghi về hiệu quả của tế bào gốc. Ông nhìn nhận thế nào về điều này?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Cái mới bao giờ cũng cần thời gian để chứng minh. Thời gian đầu triển khai chắc chắn sẽ có những ý kiến phản đối quyết liệt, không chỉ riêng trong lĩnh vực tế bào gốc.

Tế bào gốc cũng giống như thuốc, điều quan trọng là phải lựa chọn đúng chỉ định. Tôi khẳng định tế bào gốc không phải phương pháp vạn năng, có thể điều trị tất cả các loại bệnh. Hiệu quả chỉ có thể được kỳ vọng khi chỉ định đúng. Đây cũng là điểm khác biệt mấu chốt giữa chúng tôi và một số nhà khoa học quốc tế. Ví dụ như trong bại não và tự kỷ, trong khi chúng tôi đã nghiên cứu và tìm ra các chỉ định phù hợp thì các bạn lại chỉ định chung cho tất cả trẻ bại não và tự kỷ.

Ngọc Minh: Một lĩnh vực vừa mới, vừa khó và đắt đỏ như tế bào gốc, điều gì là thử thách lớn nhất đối với ông và nhóm nghiên cứu?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Thời gian đầu, chúng tôi đã loay hoay trong việc nuôi cấy, tăng sinh tế bào gốc bởi đây là công nghệ khó. Chúng tôi mất khoảng 5-6 năm tìm tòi nhưng vẫn không sản xuất được.

Do đó, nhóm chuyển hướng sang tìm kiếm công nghệ để mua hoặc tiếp nhận chuyển giao. Tuy nhiên, việc tìm đối tác cũng không đơn giản bởi không có nhiều đơn vị sẵn sàng bán công nghệ do liên quan đến bí mật kỹ thuật.

Những công nghệ mà các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển thành công thường được doanh nghiệp nắm giữ bản quyền. Các công ty nước ngoài không dễ dàng bán công nghệ cho chúng ta.

Lý do là nếu giữ được công nghệ, họ có thể tự sản xuất tế bào để bán hoặc tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều nơi đến điều trị. Những hoạt động này mang lại nguồn thu lớn hơn nhiều so với việc chỉ bán công nghệ một lần.

Với công nghệ CAR-T cũng vậy. Tôi nhớ từng liên hệ với một bệnh viện ở Mỹ. Họ đồng ý bán vector cho chúng tôi nhưng lại không cung cấp chương trình đào tạo. Nếu chỉ bán nguyên liệu mà không hướng dẫn quy trình thì chúng tôi không thể tự sản xuất được.

Sau đó, tôi liên hệ với một bệnh viện tại Thụy Điển thông qua sự hỗ trợ của cán bộ tham tán ngoại giao. Chúng tôi biết bệnh viện này có sử dụng vector để sản xuất CAR-T nhưng chờ mãi vẫn không nhận được phản hồi.

Không bỏ cuộc, tôi tiếp tục liên hệ với một bệnh viện ở Đức. Đơn vị này đồng ý chuyển giao và đào tạo nhưng do vướng mắc trong nghiên cứu nên kế hoạch phải dừng lại.

Cuối cùng, khi có thêm cán bộ được đào tạo tại Đức trở về, trong đó có TS Hoàng Thanh Vân, chúng tôi liên hệ với một công ty công nghệ sinh học khác của Đức. Đối tác này nhận đào tạo cho nhóm nghiên cứu, đồng thời chúng tôi mua được vector cần thiết.

Hiện nay, chúng tôi đã có thể sản xuất tế bào CAR-T ngay tại Việt Nam. Đây là một thành công lớn nhất trong dấu ấn phát triển tế bào gốc của tôi và các cộng sự tại Việt Nam.

VIỆT NAM ĐÃ THỰC SỰ LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ CAR-T?

Ngọc Minh: Nói Việt Nam đã làm chủ công nghệ tế bào NK và CAR-T là một tuyên bố rất lớn. Vậy chúng ta đã thực sự tự chủ hoàn toàn, một phần hay còn phải phụ thuộc vào nước ngoài gì hay không?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Hiện nay cần phân biệt hai công nghệ.

Đối với tế bào T và NK tự thân, chúng ta làm chủ hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất kỳ công đoạn nào từ nước ngoài. Chúng tôi đã được cấp phép điều trị năm 2018 và gần 200 bệnh nhân đã được điều trị, thời gian sống thêm của họ đã tăng lên có ý nghĩa.

Với CAR-T, chúng ta cũng đã làm chủ được quy trình sản xuất. Tuy nhiên, nếu nói hoàn toàn không phụ thuộc vào nước ngoài thì chưa chính xác.

Hiện nay, chúng ta vẫn phải mua một số vật liệu, trong đó có một nguyên liệu rất đắt tiền gọi là vector, tức phương tiện dùng để chuyển gene vào tế bào T.

Có thể hình dung chúng ta mua một số thành phần rồi đưa về Việt Nam để thực hiện các công đoạn sản xuất tế bào. Như vậy, phần quan trọng của quy trình đã được triển khai trong nước, nhưng một số nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là vector, vẫn phải nhập khẩu.

Trong tương lai, chúng tôi đang đề xuất với Nhà nước để có thể tự sản xuất vector. Khi tự chủ được nguyên liệu này, giá thành sẽ tiếp tục giảm.

Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng một dự án nhằm làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ lõi sản xuất tế bào CAR-T. Chuỗi công nghệ bao gồm từ thiết kế cấu trúc CAR, sản xuất vector cho đến sản xuất tế bào CAR-T bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Đây là dự án rất quan trọng và chúng tôi đã đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ để triển khai.

Mục tiêu trước mắt là giảm giá thành điều trị. Khi làm chủ được công nghệ sản xuất, chúng ta có thể chủ động hơn về quy trình, nguyên liệu và chi phí.

Mục tiêu xa hơn là mở rộng chỉ định điều trị CAR-T cho nhiều loại ung thư khác nhau, giúp thêm nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến này.

Ngọc Minh: Dù Việt Nam đã làm chủ công nghệ CAR-T, vì sao mức giá vẫn rất đắt đỏ?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Chí phí điều trị CAR-T tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/5 đến 1/4 mức giá điều trị CAR-T tại Mỹ, tức thấp hơn khoảng 76–80%.

Ở Mỹ, chi phí điều trị bằng tế bào CAR-T có thể khoảng 500.000-600.000 USD, còn tại châu Âu khoảng 400.000 USD. Khi cộng thêm các chi phí điều trị khác, tổng chi phí có thể lên tới khoảng 1 triệu USD cho một bệnh nhân.

Trong khi đó, chi phí mà chúng tôi tính toán được hiện nay thấp hơn đáng kể, khoảng 120.000 USD. Chúng tôi vẫn đang triển khai một số dự án nhằm tiếp tục giảm chi phí, hướng tới mức khoảng 1,5 tỷ đồng cho một bệnh nhân. Mức giá này thấp hơn so với ghép tế bào gốc.

CA BỆNH ĐẦU TIÊN VÀ NHỮNG GIỜ PHÚT CĂNG THẲNG KHI TRIỂN KHAI CAR-T

Ngọc Minh: CAR-T là một công nghệ rất khó, cảm xúc của ông như thế nào khi thực hiện những ca điều trị đầu tiên?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Ca đầu tiên triển khai một công nghệ mới luôn là thách thức rất lớn.

Thời điểm đó, chúng tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm lâm sàng. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi mới cử được bác sĩ sang nước ngoài học tập trong khoảng 3 tháng. Thời gian đào tạo như vậy thực ra rất ngắn, trong khi đây là một kỹ thuật hoàn toàn mới.

Vì thế, cả ê-kíp đều rất hồi hộp. Không chỉ đội ngũ bác sĩ mà các lãnh đạo trong hệ thống bệnh viện Vinmec lúc đó cũng rất lo lắng.

Tôi còn nhớ buổi chiều trước khi thực hiện ca đầu tiên, một lãnh đạo đã gọi điện cho tôi và nói rằng: "Nếu anh không bảo đảm được an toàn thì không được phép tiến hành". Trong khi đó, mọi công tác chuẩn bị cho bệnh nhân đã hoàn tất.

Sự lo lắng ấy hoàn toàn có cơ sở bởi đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện kỹ thuật này.

Sau khi truyền tế bào, cả ê-kíp theo dõi bệnh nhân rất sát trong 24 giờ đầu tiên. Từng diễn biến nhỏ đều được cập nhật. Dù ở nhà, tôi vẫn thường xuyên liên hệ qua điện thoại để nắm tình hình người bệnh. Đó là một trải nghiệm rất đặc biệt đối với chúng tôi.

Sau khi triển khai CAR-T cho 16 bệnh nhân đầu tiên, chúng tôi tiếp tục mở rộng sang điều trị cho bệnh nhân mắc lupus ban đỏ vào đầu năm 2025. Trường hợp đầu tiên diễn biến khá thuận lợi, nhẹ nhàng. Trường hợp thứ hai có một số trục trặc nhưng mức độ không nghiêm trọng.

Tuy nhiên, đến trường hợp thứ ba trong năm 2026, chúng tôi gặp một tình huống rất khó khăn.

Sau khi truyền tế bào CAR-T, bệnh nhân xuất hiện phản ứng rất mạnh. Tình trạng này liên quan đến việc tế bào được truyền vào tiêu diệt các tế bào bệnh lý, đồng thời giải phóng những chất trung gian gây viêm, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Người bệnh rơi vào tình trạng suy tim, suy hô hấp và suy thận.

Thời điểm đó, trên thế giới cũng đã có những trường hợp bệnh nhân tử vong khi triển khai CAR-T trong bối cảnh ức chế miễn dịch.

Do đó, với ca bệnh này, tôi đã rất căng thẳng và phải tìm mọi cách để cứu sống người bệnh.

May mắn, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Qua trường hợp này, tôi cũng rút ra kinh nghiệm cho chính mình: Không có bệnh lý nào là đơn giản. Những ca đầu tiên thành công dễ dàng đôi khi khiến chúng ta mất cảnh giác .

Trong nghiên cứu thử nghiệm, việc lựa chọn bệnh nhân cần được cân nhắc rất kỹ. Không nên lựa chọn những trường hợp quá nặng, có nguy cơ biến chứng đặc biệt cao khi chúng ta chưa có đủ kinh nghiệm xử trí.

Ngọc Minh: Có thước đo nào để đánh giá hiệu quả của liệu pháp CAR-T mà ông đang triển khai?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Đương nhiên là có. Nhiều chỉ số đang được sử dụng như tỉ lệ bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn, ti lệ bệnh nhân sống thêm không có biểu hiện bệnh theo thời gian…

Một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu cấp rất nặng, hiện đã đi làm, có cuộc sống bình thường. Hôm trước gửi tin cho tôi biết vừa mới tổ chức đám cưới và rất hạnh phúc.

THAM VỌNG PHÁT TRIỂN NHỮNG THẾ HỆ CAR-T PHÙ HỢP VỚI NGƯỜI VIỆT

Ngọc Minh: Ông có tin tưởng Việt Nam có thể tự thiết kế, cải tiến và phát triển những thế hệ CAR-T của riêng mình không?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Kỳ vọng của tôi Việt Nam có thể trở thành một trong những nước dẫn đầu về CAR-T trong khu vực.

Muốn làm được điều đó, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận công nghệ hoặc sản xuất tế bào theo một quy trình có sẵn. Chúng ta phải làm chủ công nghệ lõi, từ thiết kế cấu trúc CAR, sản xuất vector đến các công đoạn sản xuất tế bào T.

Đây cũng là lý do chúng tôi đang đề xuất dự án chiến lược quốc gia nghiên cứu làm chủ chuỗi công nghệ lõi để chủ động sản xuất CAR-T trong nước.

Khi làm chủ được toàn bộ quy trình, chúng ta có thể chủ động cải tiến, phát triển những thế hệ tế bào mới, mở rộng đối tượng bệnh nhân và giảm chi phí điều trị.

Đồng thời, chúng ta cần phát triển những sản phẩm CAR-T phù hợp với người Việt Nam. Thực tế, mỗi dân tộc có thể có những đặc điểm bệnh lý khác nhau. Ngay cả khi cùng mắc một loại ung thư, đặc điểm gene của người Việt Nam có thể khác với người châu Âu.

Ví dụ, chúng tôi đang tập trung nghiên cứu CAR-T trong điều trị ung thư gan. Ung thư gan ở người Việt Nam có thể có những đặc điểm riêng, do đó cấu trúc CAR và cách sản xuất CAR-T cũng cần được nghiên cứu để phù hợp với người bệnh Việt Nam.

Chúng tôi cũng đang có một dự án nghiên cứu CAR-T trong điều trị ung thư não. Với bệnh lý này, các đặc điểm tế bào và biểu hiện gene ở người Việt Nam có thể có những khác biệt. Chúng ta cần nghiên cứu để xác định có sự khác biệt hay không. Nếu có, phải xây dựng cấu trúc phù hợp với người Việt Nam.

Đó là hướng đi mà chúng tôi mong muốn theo đuổi: Không chỉ làm chủ công nghệ mà còn nghiên cứu, phát triển những sản phẩm phù hợp với đặc điểm bệnh lý của người Việt Nam.

Ngọc Minh: Dự án công nghệ chiến lược mà Giáo sư vừa hé lộ có lộ trình bao lâu để hiện thực hóa những mục tiêu này?

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm: Dự án công nghệ chiến lược mà chúng tôi đề xuất có lộ trình 5 năm. Chúng tôi hy vọng trong khoảng thời gian đó có thể từng bước hiện thực hóa những mục tiêu đã đặt ra.

Xin cảm ơn Giáo sư!