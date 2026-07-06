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Grab chính thức mở dịch vụ gọi xe mới

Khả Văn
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Cuộc đua giành thị phần trên thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam vừa bước sang một ngã rẽ mới khi Grab tung ra dịch vụ chạy liên tỉnh. Động thái này không chỉ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng mà còn báo hiệu một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên các chặng đường dài.

Từ ngày 2/7/2026, người dùng tại Hà Nội và khu vực trung tâm TP. HCM (không bao gồm Bình Dương và Vũng Tàu) đã có thể trải nghiệm dịch vụ chuyến xa của Grab. Hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu di chuyển liên tỉnh, nền tảng này áp dụng mức quãng đường tối thiểu là 50km đối với các chuyến xuất phát từ Hà Nội và 100km đối với khu vực TP. HCM.

Grab cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tung ra đa dạng lựa chọn phương tiện, bao gồm xe xăng truyền thống và xe điện, đồng thời đáp ứng cả nhu cầu cá nhân lẫn nhóm đông người với dòng xe 6 chỗ. Việc đa dạng hóa dải sản phẩm giúp hãng tiếp cận được nhiều tệp khách hàng hơn trên các hành trình xuyên tỉnh.

Sự mở rộng phạm vi hoạt động của Grab được giới quan sát đánh giá là động thái cạnh tranh trực tiếp với nền tảng xe điện Green SM. Trước đó, hãng xe thuộc hệ sinh thái Vingroup đã nhanh chân khai thác mảng di chuyển liên tỉnh bằng mô hình xe ghép linh hoạt trên hàng loạt tuyến đường trọng điểm, trải dài từ các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Nam Định đến khu vực miền Trung và phía Nam như Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vũng Tàu.

Điểm mạnh giúp Green SM ghi điểm với hành khách đường dài nằm ở cam kết không bắt khách dọc đường, duy trì thời gian di chuyển nhanh chóng tương đương xe cá nhân. Cùng với đó, việc sử dụng 100% xe điện VinFast mang lại không gian êm ái, không mùi và lịch trình ổn định. Giờ đây, với sự tham chiến của một "ông lớn" dày dạn kinh nghiệm như Grab, thế trận trên các tuyến đường dài chắc chắn sẽ có nhiều xáo trộn, mang đến cho người dùng thêm các lựa chọn di chuyển chất lượng cao.

Sự chuyển mình của Grab diễn ra trong bối cảnh hãng đang phải đối mặt với áp lực gia tăng thị phần vô cùng gay gắt. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam trong quý I/2026 do Mordor Intelligence thực hiện, Green SM đã vững vàng ở vị trí dẫn đầu suốt 18 tháng liên tiếp với 54,51% thị phần tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Trong khi đó, Grab bám đuổi ở vị trí thứ hai với 40,92% thị phần và Be khiêm tốn ở mức 4,57%.

Sự thay đổi rõ rệt trong cán cân cạnh tranh này bắt đầu từ cú lội ngược dòng của Green SM vào quý IV/2024 và liên tục được duy trì cho đến nay. Khoảng cách ngày càng bị nới rộng buộc Grab phải liên tục làm mới hệ sinh thái dịch vụ, tìm kiếm không gian tăng trưởng mới ở những phân khúc tiềm năng. Dịch vụ gọi xe liên tỉnh hiện tại chính là cơ hội quan trọng để Grab giành lại sức hút, đồng thời hứa hẹn tạo ra một làn sóng ưu đãi và nâng cấp dịch vụ mới có lợi cho người tiêu dùng trong thời gian tới.

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Tags

Grab

dịch vụ xe

xe liên tỉnh

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