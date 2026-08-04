Google Pixel 11 chưa chắc khiến Apple lo, nhưng Samsung đã có lý do để dè chừng

Samsung mới là người phải lo sau Pixel 11: Khi Google muốn tự nắm cả chip, AI lẫn Android.

Mỗi lần Google chuẩn bị ra mắt một thế hệ Pixel mới, cuộc tranh luận quen thuộc lại xuất hiện: liệu Pixel có đủ sức lấy thị phần của Galaxy hay iPhone? Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào doanh số smartphone, rất dễ bỏ lỡ cuộc chơi lớn hơn đang diễn ra phía sau.

Pixel 11 có thể vẫn không phải mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Samsung có thể yên tâm. Điều đáng chú ý không nằm ở số máy Pixel được bán ra, mà ở việc Google đang từng bước nắm quyền kiểm soát những lớp công nghệ quan trọng nhất của hệ sinh thái Android, từ chip xử lý, trí tuệ nhân tạo cho đến chính hệ điều hành. Khi điều đó xảy ra, Samsung (đối tác Android lớn nhất của Google) cũng là công ty chịu nhiều áp lực nhất.

Trong gần một thập kỷ qua, Samsung luôn giữ vai trò đặc biệt trong thế giới Android. Đây là nhà sản xuất smartphone Android lớn nhất toàn cầu, là đối tác thương mại quan trọng của Google và cũng là hãng đưa những phiên bản Android mới đến hàng trăm triệu người dùng mỗi năm. Thành công của Android và thành công của Samsung gần như song hành.

Nhưng mối quan hệ này đang thay đổi.

Hợp tác và cạnh tranh

Những năm đầu phát triển Tensor, Google vẫn dựa khá nhiều vào công nghệ và chuỗi cung ứng của Samsung. Từ khâu thiết kế nền tảng, modem cho đến sản xuất bán dẫn đều có dấu ấn của Samsung. Tuy nhiên, vài thế hệ gần đây, Google liên tục giảm sự phụ thuộc đó. Tensor G5 đánh dấu bước chuyển sang dây chuyền của TSMC thay vì Samsung Foundry, trong khi Tensor G6 trên Pixel 11 tiếp tục mở rộng tỷ lệ thành phần do Google tự phát triển. Song song với đó, các thông tin rò rỉ còn cho thấy Google tiếp tục thay modem Samsung bằng giải pháp mới, phản ánh chiến lược kiểm soát sâu hơn toàn bộ phần cứng Pixel.

Đây không đơn thuần là thay đổi nhà gia công. Nó phản ánh tham vọng xây dựng mô hình tích hợp dọc giống Apple, nơi Google có thể đồng thời kiểm soát chip, AI, hệ điều hành và dịch vụ đám mây. Khi quyền chủ động dịch chuyển về phía Google, vai trò của các đối tác phần cứng, bao gồm Samsung, cũng sẽ thay đổi.

Nếu Tensor là nền móng thì Gemini mới là quân cờ chiến lược.

Nguồn ảnh: Android Central

Nhìn vào các thế hệ Galaxy gần đây có thể thấy Samsung đầu tư rất mạnh cho Galaxy AI. Hãng giới thiệu hàng loạt tính năng như dịch trực tiếp, trợ lý viết, chỉnh sửa ảnh bằng AI hay tóm tắt nội dung. Tuy nhiên, càng ngày người dùng càng nhìn thấy cái tên Gemini xuất hiện ở trung tâm trải nghiệm. Từ trợ lý AI mặc định cho đến nhiều khả năng xử lý ngôn ngữ và tìm kiếm thông minh đều dựa trên nền tảng của Google. Các phân tích về Pixel 11 và Galaxy S26 cũng cho thấy Gemini tiếp tục là thành phần cốt lõi trong trải nghiệm AI trên cả hai dòng máy.

Đó là một thay đổi mang tính biểu tượng. Trước đây, Samsung cạnh tranh bằng phần cứng, còn Google cung cấp hệ điều hành. Giờ đây, khi AI trở thành giao diện mới của smartphone, thương hiệu mà người dùng nhớ đến có thể không còn là Galaxy AI mà là Gemini. Nếu AI trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm, công ty sở hữu mô hình AI sẽ có nhiều quyền lực hơn công ty sản xuất thiết bị.

Google cũng đang biến Pixel thành phòng thí nghiệm của Android. Hầu như mọi công nghệ quan trọng đều xuất hiện trên Pixel trước khi mở rộng sang phần còn lại của hệ sinh thái. Từ Magic Eraser, Best Take, Pixel Screenshots cho đến Gemini Live, Pixel luôn là nơi Google thử nghiệm những ý tưởng mới nhất. Pixel 11 tiếp tục được định vị là thiết bị xoay quanh "Gemini Intelligence", cho thấy AI đã trở thành trọng tâm của chiến lược phần cứng Google thay vì chỉ là một tính năng bổ sung.

Điều này khiến Samsung rơi vào một vị thế khá đặc biệt. Hãng vẫn đầu tư hàng tỷ USD mỗi năm để phát triển One UI, tối ưu camera, bổ sung tính năng AI và xây dựng hệ sinh thái Galaxy. Nhưng những công nghệ nền tảng quan trọng nhất của Android vẫn do Google quyết định. Khi Google đưa một tính năng AI vào Android hoặc Gemini, lợi thế khác biệt của Samsung có thể nhanh chóng bị thu hẹp vì các hãng Android khác cũng sẽ tiếp cận được cùng nền tảng.

Dĩ nhiên, sẽ là sai lầm nếu cho rằng Google và Samsung đang chuẩn bị trở thành đối thủ theo nghĩa truyền thống. Trên thực tế, hai công ty vẫn cần nhau hơn bao giờ hết.

Google khó có thể tìm được một đối tác nào khác đủ quy mô để đưa Android và Gemini đến hàng trăm triệu người dùng trong thời gian ngắn. Samsung cũng khó có thể rời bỏ hệ sinh thái Google khi Play Store, Gmail, Maps, Chrome, YouTube và Gemini đều đã trở thành những dịch vụ gần như không thể thiếu trên smartphone Android.

Chính vì vậy, mối quan hệ giữa hai bên đang chuyển sang trạng thái vừa hợp tác vừa cạnh tranh. Samsung giúp Google phổ cập Gemini trên quy mô toàn cầu. Ngược lại, mỗi bước tiến của Gemini cũng khiến Google trở thành trung tâm của trải nghiệm AI trên smartphone, làm giảm dần vai trò của nhà sản xuất thiết bị.

Đó mới là lý do Pixel 11 đáng để Samsung quan tâm.

Nguồn ảnh: Android Central

Pixel chưa chắc sẽ vượt Galaxy về doanh số. Nhưng Google đang dần nắm trong tay ba mắt xích quan trọng nhất của kỷ nguyên smartphone mới: chip Tensor, nền tảng AI Gemini và hệ điều hành Android. Khi ba yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái thống nhất, Pixel không còn chỉ là một chiếc điện thoại. Nó trở thành công cụ để Google định nghĩa tương lai của Android.

Cuộc cạnh tranh vì thế cũng không còn là Pixel đấu Galaxy, mà là cuộc đua giành quyền kiểm soát lớp giá trị cao nhất của ngành smartphone. Nếu trước đây lợi thế thuộc về hãng sản xuất phần cứng, thì trong kỷ nguyên AI, quyền lực có thể sẽ thuộc về công ty sở hữu nền tảng trí tuệ nhân tạo và hệ điều hành. Đó mới là thay đổi khiến Samsung phải theo dõi sát sao sau khi Pixel 11 xuất hiện.

*Nguồn: Android Central, Android Authority, Tech Radar

Mai Mai