Google gửi email cảnh báo người dùng Android, chỉ còn 45 ngày trước khi thay đổi này có hiệu lực

Chỉ còn khoảng 45 ngày trước khi một thay đổi mới của Google được áp dụng trên Android. Hãng đã bắt đầu gửi email thông báo để người dùng có thời gian kiểm tra và chuẩn bị.

Đối với nhiều người dùng Android, tính năng sao lưu gần như hoạt động âm thầm trong suốt nhiều năm và chỉ được nhớ tới khi đổi sang một chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên, điều đó sắp thay đổi.

Google đã bắt đầu gửi email thông báo về chính sách mới, theo đó toàn bộ dữ liệu sao lưu Android sẽ được tính vào dung lượng Google Account. Nếu tài khoản vượt quá giới hạn lưu trữ, tính năng sao lưu tự động sẽ tạm dừng cho đến khi người dùng giải phóng thêm dung lượng hoặc nâng cấp gói Google One.

Thông báo này được gửi tới người dùng hiện tại trước khoảng 45 ngày để họ có thời gian chuẩn bị. Trong email, Google cũng ước tính dung lượng backup của từng tài khoản sẽ tăng thêm bao nhiêu sau khi chính sách mới có hiệu lực, đồng thời giới thiệu các tùy chọn kiểm soát mới đối với dữ liệu sao lưu.

Email Google gửi tới người dùng Android cho biết sau 45 ngày, toàn bộ dữ liệu sao lưu sẽ được tính vào dung lượng Google Account. Nếu vượt giới hạn lưu trữ, tính năng sao lưu tự động sẽ tạm dừng cho đến khi giải phóng thêm dung lượng hoặc nâng cấp gói lưu trữ.

Thay đổi lớn nhất nằm ở cách tính dung lượng

Trước đây, không phải toàn bộ dữ liệu sao lưu Android đều chiếm dung lượng trong Google Account. Ngoài ảnh và video được đồng bộ qua Google Photos cùng dữ liệu đa phương tiện trong tin nhắn MMS, nhiều loại dữ liệu hệ thống như SMS, lịch sử cuộc gọi hay cài đặt thiết bị gần như không được tính vào giới hạn lưu trữ.

Điều đó sẽ thay đổi trong thời gian tới. Sau khi chính sách mới được áp dụng, toàn bộ dữ liệu xuất hiện trong mục Android Backup sẽ cùng chia sẻ dung lượng với Gmail, Google Drive và Google Photos. Những dữ liệu mới được tính bao gồm tin nhắn SMS, lịch sử cuộc gọi, cài đặt thiết bị, dữ liệu ứng dụng và nhiều thông tin khác.

Hệ quả lớn nhất là nếu tài khoản Google hết dung lượng, Android sẽ không thể tiếp tục tạo bản sao lưu tự động. Đây là tính năng nhiều người chỉ nhận ra tầm quan trọng khi mất điện thoại hoặc chuyển sang máy mới, bởi dữ liệu sao lưu giúp khôi phục nhanh ứng dụng, cài đặt, lịch sử cuộc gọi và nhiều thông tin cá nhân khác.

Có thêm quyền kiểm soát dữ liệu sao lưu

Song song với thay đổi về chính sách lưu trữ, Google cũng bổ sung các tùy chọn chi tiết hơn cho Android Backup trên Android 9 trở lên. Người dùng có thể chọn chính xác loại dữ liệu nào sẽ được sao lưu, chẳng hạn SMS/MMS, lịch sử cuộc gọi, cài đặt thiết bị hoặc dữ liệu của từng ứng dụng riêng lẻ. Nếu không cần khôi phục một số thông tin khi đổi máy, người dùng có thể tắt chúng để tiết kiệm dung lượng.

Giao diện Android Backup mới cho phép quản lý chi tiết hơn dữ liệu sao lưu, đồng thời hiển thị dung lượng mà từng loại dữ liệu và ứng dụng đang sử dụng. Nguồn: Android Authority.

Google cũng cho biết dung lượng mà Android Backup sử dụng có thể được theo dõi trực tiếp trong Google One Storage Manager. Tại đây, người dùng có thể kiểm tra mức sử dụng, dọn dẹp dữ liệu, mua thêm dung lượng hoặc tắt hoàn toàn tính năng sao lưu nếu không còn nhu cầu.

Ảnh hưởng thực tế có thể không lớn như nhiều người lo ngại

Dù thay đổi này nghe có vẻ đáng chú ý, Google cho biết tác động với phần lớn người dùng sẽ khá nhỏ. Theo ước tính của hãng, dữ liệu sao lưu Android trung bình chỉ tăng thêm khoảng 40 MB, tương đương dung lượng của một vài bức ảnh chất lượng cao.

Điều đó đồng nghĩa nếu tài khoản Google vẫn còn nhiều dung lượng trống, hầu hết người dùng sẽ khó nhận thấy khác biệt.

Tuy nhiên, với những tài khoản đã gần chạm giới hạn miễn phí 15 GB hoặc đang phải chia sẻ dung lượng giữa Gmail, Drive và Google Photos, thay đổi này có thể là yếu tố khiến tính năng sao lưu tự động bị tạm dừng. Đó cũng là lý do Google quyết định thông báo trước 45 ngày để người dùng có thời gian kiểm tra và điều chỉnh dữ liệu sao lưu trước khi chính sách mới chính thức áp dụng.