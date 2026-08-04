Google âm thầm mở lại Google Wallet cho điện thoại nội địa Trung chỉ sau vài ngày chặn

Chỉ ít ngày sau khi khiến nhiều người dùng smartphone nội địa Trung không thể thanh toán bằng Google Wallet, Google âm thầm phát hành bản cập nhật khác giúp khôi phục tính năng.

Google Wallet hoạt động trở lại trên smartphone ROM Trung

Chỉ vài ngày sau khi gây xôn xao cộng đồng người dùng smartphone nội địa Trung, Google dường như đã âm thầm đảo ngược thay đổi khiến Google Wallet không thể thanh toán trên các thiết bị chạy ROM Trung Quốc.

Trước đó, bản cập nhật Google Play Services 26.28.xx được phát hiện tự động vô hiệu hóa thành phần HCE (Host Card Emulation) nếu hệ thống nhận diện thiết bị là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc (CN SKU). Điều này khiến Google Wallet vẫn mở bình thường, thẻ vẫn hiển thị đầy đủ nhưng khi đưa máy lên máy POS để thanh toán thì giao dịch luôn thất bại.

Bản cập nhật Google Play Services vài ngày trước khiến các máy Android nội địa Trung không thể thanh toán thẻ bằng Google Pay nữa.

Sự cố ảnh hưởng tới hàng loạt mẫu máy như vivo, OPPO, Xiaomi hay OnePlus chạy ROM nội địa Trung, trong đó có nhiều người dùng tại châu Âu, Brazil và các quốc gia khác.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới từ chính người khởi xướng chủ đề trên Reddit, thay đổi này hiện đã được Google hoàn tác. Người này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới để xem Google Wallet có hoạt động ổn định hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại việc thanh toán đã trở lại bình thường.

Vào ngày 2/8, Google đã tung ra bản cập nhật khác khắc phục tình trạng này. Người dùng đã có thể quẹt thẻ như bình thường.

Google chưa giải thích lý do

Đáng chú ý, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc vì sao tính năng thanh toán từng bị vô hiệu hóa, cũng như lý do khiến hãng nhanh chóng khôi phục chỉ sau vài ngày.

Trong thời gian sự cố xảy ra, nhiều lập trình viên đã phân tích nhật ký của Google Play Services và phát hiện bản cập nhật 26.28.xx sẽ tự động tắt HCE nếu phát hiện thiết bị mang mã sản phẩm của thị trường Trung Quốc. Khi đó, cộng đồng từng lo ngại đây là thay đổi có chủ đích và sẽ trở thành chính sách lâu dài.

Thậm chí trên Reddit, nhiều người còn kêu gọi người dùng đồng loạt gửi phản hồi tới Google và các hãng điện thoại Trung Quốc để gây sức ép, yêu cầu khôi phục tính năng thanh toán. Việc Google nhanh chóng đảo ngược thay đổi khiến không ít người cho rằng đây có thể chỉ là một lỗi trong quá trình triển khai hoặc hãng đã nhận được quá nhiều phản hồi tiêu cực từ cộng đồng.

Người dùng Việt Nam cũng thở phào

Trên nhóm Facebook "Bí mật làng Tech", nhiều người dùng Việt Nam cũng nhanh chóng chia sẻ thông tin sau khi Google Wallet hoạt động trở lại.

Một thành viên cho rằng quyết định trước đó của Google sẽ gây ảnh hưởng lớn tới khách du lịch Trung Quốc khi ra nước ngoài vốn đã rất đông đảo, chẳng khác nào "tự bắn vào chân". "Ảnh hưởng nhiều tới khách du lịch TQ tại nước ngoài, không hiểu sao tự đâu lại quyết định vậy." - một người dùng Facebook khác nhận định. Cùng với đó, nhiều người dùng smartphone nội địa Trung tại Việt Nam hiện cũng cho biết họ đã có thể tiếp tục sử dụng Google Wallet bình thường sau khi cập nhật phiên bản mới của Google Play Services.

Lý do mà nhiều người dùng đưa ra là do lượng khách du lịch từ Trung Quốc tới các thị trường quốc tế là rất lớn, nếu chặn tính năng thanh toán chạm sẽ ảnh hưởng lớn đến thị phần và tài chính các bên liên quan.

Dù nguyên nhân thực sự vẫn chưa được Google xác nhận, diễn biến mới đồng nghĩa người dùng vivo, Xiaomi, OPPO, OnePlus và các mẫu smartphone nội địa Trung khác có thể tiếp tục yên tâm sử dụng Google Wallet để thanh toán NFC như trước. Hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp nào bị mất tính năng sau bản cập nhật mới.